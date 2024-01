Cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa thành điểm đen tai nạn mới ở TP.HCM

Xảy ra 4 vụ tai nạn, làm 3 người chết và một người bị thương, cầu vượt Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa trở thành điểm đen tai nạn mới ở TP.HCM.

Cầu vượt Cộng Hòa cũng thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 11/1, Sở GTVT TP.HCM cho biết trong năm 2023, trên cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả làm chết 3 người chết và một người bị thương. Nguyên nhân các vụ tai nạn là do vi phạm nồng độ cồn và không chú ý quan sát dẫn đến tự gây tai nạn.

Do đó, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố đã thống nhất công bố phát sinh điểm đen mới trên cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, theo Điều 4 Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT.

Sở GTVT đã chỉ đạo triển khai một số giải pháp xử lý kỹ thuật đối với điểm đen nêu trên như sau: Lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”, “Đi chậm”; dán màng phản quang trên khung lan can cầu giúp định hướng lưu thông cho phương tiện; tăng khoảng cách giữa vạch giới hạn phần mặt cầu dành cho lưu thông và lan can cầu để giảm nguy cơ phương tiện va chạm vào lan can cầu.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã triển khai lắp đặt hệ thống trụ chiếu sáng tầm cao thay thế cho hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED trên lan can cầu.

Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số giải pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông trên cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám như: lắp đặt camera quan sát giao thông và xử lý vi phạm; bổ sung vạch sơn giảm tốc trước khi tách nhập làn lên xuống cầu; bổ sung biển báo tuyên truyền an toàn giao thông trực quan bằng hình ảnh.