CSGT TP.HCM cần 10.000 m2 kho bãi để 'chứa' xe vi phạm

Công an TP.HCM cho biết mức phạt lỗi nồng độ cồn cao nên nhiều người dân đã bỏ xe, làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho, bãi.

Ngày 11/1, Công an TP.HCM thông tin về việc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như tình hình các bãi, kho chứa xe tang vật bị quả tài do lượng xe vi phạm cao, nhiều người vi phạm bỏ phương tiện.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT và Ban giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng CSGT toàn TP đã ra quân thực hiện nhiều chuyên đề xử lý các lỗi vi phạm chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là xử lý chuyên đề liên quan nồng độ cồn.

Qua đó, trong năm 2023, CSGT thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 651.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 1.500 ô tô, 153.000 môtô, xe máy, 1.280 xe 3, 4 bánh. Trong đó, có hơn 128.000 trường hợp điều khiển xe ôtô, môtô vi phạm liên quan nồng độ cồn (chiếm gần 20% tổng số vi phạm về giao thông).

Công an cho biết mức phạt các lỗi này tương đối cao (đôi khi cao hơn giá trị phương tiện vi phạm) và có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, nên không ít người vi phạm đã bỏ phương tiện, làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho, bãi.

Lực lượng CSGT đã cố gắng sắp xếp các phương tiện, tang vật vi phạm hành chính tại các kho, bãi; tuy nhiên hiện nay, diện tích kho bãi chưa đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nhiều đơn vị CSGT còn tận dụng khoảng trống tại trụ sở để làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm.

Thống kê riêng của Phòng CSGT hiện nay còn thiếu khoảng hơn 10.000 m2 kho, bãi để tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính.

CSGT TP.HCM ra quân vào sáng 11/1. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó sáng cùng ngày, Phòng CSGT Công an TP.HCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

CSGT tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: Người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, “nhồi nhét” khách chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đề nghị cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần quyết liệt, bố trí lực lượng hiệu quả, phát huy các kinh nghiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện các vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng khác sẵn sàng các biện pháp mạnh để kiên quyết xử lý các tình huống chống đối, cản trở người thi hành công vụ; thực hiện văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân và người vi phạm, bảo đảm an toàn khi thực thi nhiệm vụ.