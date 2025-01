Cầu Văn Lang nghìn tỷ lộ móng 'vẫn đang đảm bảo an toàn'

Sáng 14/1, đại diện Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận với VietNamNet rằng đơn vị đã cử lực lượng trực tiếp kiểm tra an toàn công trình cầu Văn Lang.

"Cách đây 3 ngày, sau phản ánh của báo VietNamNet, chúng tôi đã cử cán bộ trực tiếp kiểm tra an toàn cầu. Quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận thấy cầu vẫn đang đảm bảo an toàn.

Đối với hình ảnh các trụ cầu mà báo chí phản ánh, chúng tôi kiểm tra và khẳng định không ảnh hưởng đến an toàn cầu", đại diện Khu Quản lý đường bộ I thông tin.

Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết, hoạt động hút cát diễn ra gần khu vực cầu Văn Lang khiến đơn vị lo lắng vì lòng sông bị tụt xuống, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trước đó, ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH BOT Phú Hà (chủ đầu tư cầu Văn Lang) cho biết: Toàn bộ hệ thống móng cọc của cầu Văn Lang đều thi công theo phương pháp khoan cọc nhồi, đảm bảo kết cấu vĩnh cửu.

Mặc dù đảm bảo về an toàn cầu nhưng ông Nghĩa vẫn thốt lên: "Không thể tưởng tượng được lòng sông lại tụt xuống so với tính toán khoảng 4-5 m. Theo tôi biết, chiều cao bệ trụ cầu là 2,5 m, phần móng khi thi công được khoan cọc nhồi ở sâu dưới. Như vậy, nếu bình thường thì bệ trụ cầu sẽ ngập trong nước".

Như VietNamNet đã thông tin trước đó, thời gian qua, do mực nước sông Hồng xuống thấp, trụ cầu Văn Lang đã lộ trơ móng.

