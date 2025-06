Cầu thủ Uzbekistan được tặng xe nhờ có vé dự World Cup

Sau trận Uzbekistan thắng 3-0 trước Qatar ở vòng loại World Cup 2026 hôm 10/6, Chính phủ Uzbekistan quyết định trao tặng các cầu thủ và ban huấn luyện mỗi người một chiếc xe hơi điện BYD như phần thưởng cho tấm vé dự World Cup 2026.

Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, cũng ký quyết định trao tặng huy chương danh dự cho một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện sau chiến tích lịch sử nói trên.

Ở lượt trận hôm 6/6, Uzbekistan đã chính thức có vé dự World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 trước UAE. Sau trận này, nhiều cầu thủ của đất nước Trung Á, trong đó có đội trưởng Otabek Shukurov, đã bật khóc.

Uzbekistan kết thúc vòng loại thứ ba với vị trí thứ hai trong bảng A, cùng Iran giành quyền vào vòng chung kết tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau. Các đội bóng lần lượt xếp thứ ba và tư là UAE và Qatar sẽ tiếp tục cuộc chiến giành vé dự World Cup tại vòng loại kế tiếp.

Uzbekistan không có dàn sao đắt giá. Họ không sở hữu những cầu thủ thi đấu ở các CLB hàng đầu châu Âu, ngoại trừ một vài cái tên như Eldor Shomurodov (từng khoác áo Roma), tài năng trẻ Khusanov (thuộc biên chế Man City) và Abbosbek Fayzullaev - tiền vệ xuất sắc của CSKA Mosốcw, nhưng có thứ mà nhiều đội bóng giàu tài nguyên còn thiếu: sự bền bỉ và niềm tin.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7/2026. Đây sẽ là lần đầu tiên 48 đội tuyển quốc gia từ 6 liên đoàn khác nhau tham gia tranh tài.

