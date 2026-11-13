Cầu thủ Pháp gãy răng trong trận thua Italy

Desire Doue dính chấn thương vùng miệng trong thất bại 1-3 của tuyển Pháp trước Italy tại UEFA Nations League rạng sáng 13/11.

Tình huống khiến Doue đau đớn.

Trận đấu trên sân San Siro chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của tuyển Pháp. Đội khách mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công Michael Olise nhưng nhanh chóng đánh mất thế trận, qua đó thua ngược 1-3 ở lượt trận thứ 5 bảng A1 UEFA Nations League.

Trong ngày đội nhà nhận thất bại, Doue phải trải qua một tình huống đau đớn. Khi tranh chấp bóng với Davide Frattesi, cầu thủ người Italy vô tình vung tay trúng mặt ngôi sao PSG. Cú va chạm khiến Doue lập tức nhăn mặt, tỏ rõ sự đau đớn và phải ôm vùng miệng.

Hình ảnh ghi lại sau tình huống cho thấy hàm răng của cầu thủ 20 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với một chiếc răng lệch khỏi vị trí bình thường. Dù không có chủ ý gây chấn thương, pha va chạm vẫn khiến Doue chịu tổn thương đáng kể.

Doue được HLV thay ra ở phút 77, không lâu sau khi chứng kiến đội nhà nhận thêm những bàn thua quyết định. Frattesi, người vô tình khiến ngôi sao PSG gặp chấn thương, cũng là tác giả bàn thắng đưa Italy vượt lên dẫn 2-1 ở phút 63.

Trước đó, Pio Esposito gỡ hòa cho Italy trong hiệp một. Sau bàn thắng của Frattesi, tiền đạo này tiếp tục thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 75, ấn định chiến thắng 3-1.

Chiến thắng tại San Siro không chỉ giúp "Azzurri" chấm dứt 64 năm không thắng Pháp trên sân nhà mà còn khiến Zinedine Zidane phải nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV "Les Bleus".