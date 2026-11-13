Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Donnarumma mắc sai lầm thứ 38

  • Thứ sáu, 13/11/2026 08:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Gianluigi Donnarumma bị chỉ trích sau sai lầm tai hại khiến tuyển Italy thủng lưới trong trận thắng Pháp 3-1 thuộc lượt trận thứ 5 UEFA Nations League rạng sáng 13/11.

Sai lầm tai hại của Donnarumma.

Trên sân San Siro, thủ môn Man City mắc lỗi nghiêm trọng khi thực hiện đường chuyền sệt sang phần sân đối diện. Cú đá thiếu chính xác vô tình đưa bóng thẳng đến vị trí Michael Olise. Ngôi sao Bayern Munich lập tức tận dụng cơ hội, vượt qua Alessandro Bastoni trước khi dứt điểm tung lưới Italy ở phút thứ 10.

Theo thống kê của Opta, đây là lần thứ 38 trong sự nghiệp Donnarumma mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua cho đội nhà. Trong số đó, 7 sai lầm xảy ra khi anh khoác áo đội tuyển Italy, còn 31 lần xuất hiện ở cấp CLB.

Màn trình diễn lập tức khiến người hâm mộ Man City phản ứng dữ dội. Một CĐV viết: "Anh ta xuống phong độ quá nhiều. Hãy loại khỏi đội bóng ngay lập tức".

Người khác nhận xét Donnarumma trở thành mối nguy hiểm cho cả Man City lẫn tuyển Italy.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng đội chủ sân Etihad khó vô địch Premier League nếu tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn người Italy.

Donnarumma còn khiến người hâm mộ Italy lo lắng ở phút 17, khi Bradley Barcola đột phá vào vùng cấm. Thủ thành 27 tuổi cản phá được cú sút ở góc hẹp nhưng lại bắt bóng không chắc chắn, buộc các hậu vệ phải giải nguy.

Thời gian gần đây, Donnarumma liên tục mắc sai lầm. Đầu tháng này, anh bị chỉ trích vì góp phần khiến Man City nhận bàn thua thứ hai trong chiến thắng 3-2 trước RB Leipzig tại Champions League.

Phong độ không tốt của cựu thủ thành PSG góp phần khiến Man City thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League. Hiện "The Citizens" đứng thứ 3, kém Arsenal 6 điểm sau 10 vòng đấu.

Bóng đá Italy chấm dứt cơn ác mộng lịch sử

Tuyển Italy tạo nên cột mốc đáng nhớ khi đánh bại Pháp với tỷ số 3-1 ngay tại San Siro, qua đó chấm dứt chuỗi 64 năm không thể đánh bại đối thủ trên sân nhà.

4 giờ trước

Zidane nhận thất bại đầu tiên cùng tuyển Pháp

Rạng sáng 13/11, trận đấu giữa Italy và Pháp ở lượt trận thứ năm bảng A Nations League đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía thầy trò Roberto Mancini.

6 giờ trước

Stones vỡ mộng sau khi rời Man City

John Stones trải qua cơn ác mộng tại Inter Milan khi liên tục vật lộn với chấn thương, qua đó đối diện nguy cơ bị thanh lý hợp đồng chỉ sau 4 tháng gia nhập đội bóng Italy.

29:1733 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Donnarumma Gianluigi Donnarumma Donnarumma

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

    Facebook

Đọc tiếp

7 vấn đề hóc búa với Pochettino ở MU

7 vấn đề hóc búa với Pochettino ở MU

0

Từ hàng thủ thảm họa, phòng thay đồ bất ổn đến tương lai Bruno Fernandes, Mauricio Pochettino phải giải quyết 7 vấn đề nan giải nếu muốn vực dậy MU.

Nhân viên MU phẫn nộ vì cách sa thải Carrick

Nhân viên MU phẫn nộ vì cách sa thải Carrick

0

Cách ban lãnh đạo MU đối xử với Michael Carrick trong những ngày cuối cùng tại Old Trafford khiến nhiều nhân viên CLB bất bình, giữa lúc Mauricio Pochettino chuẩn bị tiếp quản CLB.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý