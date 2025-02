Cầu thủ MU không làm theo chỉ đạo của Amorim

Manchester United có cơ hội giành điểm trước Tottenham nhưng không thể tận dụng. Trận thua 0-1 đánh dấu lần thứ 3 trong mùa giải này họ thất bại trước Spurs.

Ngay trong hiệp một, Amorim liên tục chỉ đạo Diogo Dalot phải áp sát Son Heung-min chặt hơn. Nhưng chưa đầy một phút sau, hậu vệ người Bồ Đào Nha vẫn để Son có khoảng trống tung cú volley tạo nên tình huống hỗn loạn trong vùng cấm, trước khi James Maddison chớp thời cơ mở tỷ số cho Tottenham.

Đây không chỉ là một sai lầm cá nhân mà còn là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn trong đội hình MU: sự thiếu kỷ luật chiến thuật. Nếu các cầu thủ không thể thực hiện những chỉ đạo cơ bản, họ khó lòng vận hành thành công sơ đồ 3-4-2-1 mà Amorim đang cố gắng triển khai.

Dalot là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội nhưng không cho thấy sự quyết liệt cần thiết khi đối đầu với Son. Trái ngược với hình ảnh thường thấy khi anh liên tục thể hiện tinh thần chiến đấu trước CĐV bằng những cú đấm vào ngực trước trận, trên sân, sự quyết liệt ấy lại không được thể hiện đúng lúc.

Không chỉ hàng thủ, hàng công của MU cũng khiến Amorim thất vọng. HLV người Bồ Đào Nha không ít lần bất mãn, đặc biệt là thời điểm Rasmus Hojlund bị thổi việt vị. Máy quay ghi lại khoảnh khắc Hojlund mỉm cười có phần gượng gạo, một hình ảnh có thể gây tranh cãi khi anh đã trải qua 15 trận liên tiếp không ghi bàn.

MU không thể ghi bàn trong 10 trận mùa này - một con số đáng báo động. Cả hai tiền đạo trị giá 108,5 triệu bảng Joshua Zirkzee và Hojlund, đều có mặt trong đội hình xuất phát nhưng không thể tìm thấy mành lưới. Zirkzee đôi lúc thể hiện những pha xử lý mềm mại nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của mình với một cú đánh đầu thiếu chính xác.

Việc MU thiếu hụt nhân sự do chấn thương không thể phủ nhận, nhưng để thua 3 lần trong một mùa giải trước Tottenham bị đánh giá là yếu nhất kể từ năm 1997 cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở lực lượng.

MU thua 12 trận tại Premier League mùa này, chỉ kém 2 trận so với con số 14 của mùa trước. Đáng lo ngại hơn, họ thua 9 trong 21 trận dưới thời Amorim. Với vị trí thứ 15 trên BXH, lần đầu tiên kể từ năm 2014 họ xếp dưới Everton.

Mùa giải vẫn còn dài, nhưng nếu tình hình không sớm thay đổi, MU có thể đối mặt với một trong những mùa bóng đáng quên nhất trong lịch sử Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.