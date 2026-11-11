Cầu thủ kỳ thị Vinicius ở Champions League tăng giá 240%

Chín tháng sau vụ bê bối phân biệt chủng tộc liên quan đến Vinicius Junior tại Champions League, Gianluca Prestianni đang trải qua bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp

Prestianni thăng tiến nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 2, Prestianni trở thành tâm điểm chỉ trích của bóng đá thế giới sau khi bị Vinicius Junior cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc ở trận Benfica gặp Real Madrid tại Champions League. Vụ việc gây ra làn sóng tranh cãi lớn, khiến tên tuổi của tiền đạo Benfica xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Tưởng như bê bối sẽ hủy hoại sự nghiệp hứa hẹn của bản thân, Prestianni vẫn kiên nhẫn và miệt mài tập luyện. Ở mùa này, cầu thủ người Argentina tiếp tục thu hút sự chú ý của giới chuyên môn nhưng theo hướng tích cực.

Từ đầu mùa, Prestianni liên tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Benfica. Mới nhất, anh ghi một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Estrela Amadora, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng. Theo thống kê, Prestianni đã ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này. Tại Europa League, anh cũng đóng góp thêm 5 bàn thắng cùng 2 đường chuyền thành bàn.

Prestianni được nhiều đội săn đón. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn nổi bật giúp Prestianni lọt vào tầm ngắm của HLV Lionel Scaloni. Tiền đạo của Benfica được triệu tập lên đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Uruguay và Costa Rica. Trước đó, anh cũng ghi một bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng trước Burkina Faso ở đợt tập trung quốc tế gần nhất.

Sự thăng tiến trên sân cỏ kéo theo giá trị chuyển nhượng của Prestianni tăng khoảng 240% so với thời điểm tháng 2. Một số nguồn tin Argentina thậm chí dự đoán Benfica có thể yêu cầu mức phí gần 100 triệu euro nếu bán cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo Record, PSG và Bayern Munich đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tài năng trẻ người Argentina. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Prestianni hoàn toàn có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi đó, tình cảnh của Vinicius lại trái ngược. Sau mùa giải 2025/26 ghi 22 bàn và thực hiện 14 kiến tạo trên mọi đấu trường, ngôi sao Real mới có 1 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 8 trận đầu mùa này.

Các chỉ số chuyên môn cũng cho thấy sự sa sút rõ rệt. Số bàn thắng kỳ vọng mỗi 90 phút của Vinicius giảm từ 1,05 xuống 0,59, trong khi số cú sút trúng đích giảm từ 1,49 xuống 0,83.

Đáng chú ý, theo Transfermarkt, giá trị thị trường của Vinicius đã giảm từ 150 triệu euro xuống còn 130 triệu euro, tương đương mức sụt giảm 20 triệu euro (13,3%).

Sự tương phản giữa hai cầu thủ tạo nên một nghịch lý đáng chú ý: Prestianni tăng giá mạnh mẽ, còn Vinicius mất giá sau cùng một vụ việc từng khiến cả thế giới bóng đá chú ý.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.