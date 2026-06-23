Cầu thủ đắt nhất châu Á ngăn Ronaldo ghi hat-trick

Abdukodir Khusanov, cầu thủ Uzbekistan được Transfermarkt định giá cao nhất châu Á hiện tại (50 triệu euro), có ngày thi đấu đáng quên khi đối đầu Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Khoảnh khắc cứu thua ấn tượng của Khusanov. Ảnh: Reuters.

Khusanov bước vào trận gặp Bồ Đào Nha ở bảng K World Cup 2026 vào khuya 23/6 với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, trung vệ được xem là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá Uzbekistan lại trải qua một buổi tối đầy cảm xúc trái ngược. Không chỉ có màn đối đầu đáng chú ý với thần tượng Cristiano Ronaldo, Khusanov còn không may trở thành cầu thủ gắn với bàn thua thứ tư của đội nhà.

Phút 60 trên sân Houston, Khusanov bị tính là phản lưới nhà sau tình huống phạt góc của Bồ Đào Nha, dù bóng dường như còn chạm tay thủ môn Abduvokhid Nematov trước khi đi vào lưới.

Máy quay nhanh chóng ghi lại vẻ thất vọng của trung vệ tuyển Uzbekistan. Dù thi đấu đầy nỗ lực, ngôi sao thuộc biên chế Manchester City không thể khỏa lấp khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội trên sân Houston. Khi trận đấu khép lại với thất bại 0-5 của Uzbekistan, Khusanov bật khóc và được các đồng đội an ủi.

Khusanov rơi nước mắt. Ảnh: Reuters.

Cũng ở trận này, Khusanov để lại một khoảnh khắc đáng chú ý khác trong hiệp hai khi cứu bóng ngay trên vạch vôi sau pha dứt điểm của Ronaldo. Tình huống ấy khiến CR7 lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2026.

Tại Uzbekistan, Khusanov đang được nhìn nhận như một phiên bản của Ronaldo. Không phải vì ngôi sao của Man City chơi cùng vị trí hay sở hữu phong cách tương đồng với CR7, mà bởi tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh với bóng đá nước nhà.

Khusanov nổi lên như một biểu tượng mới của bóng đá Uzbekistan, là gương mặt hiếm hoi đủ sức vươn tầm ra sân khấu bóng đá quốc tế. Trung vệ sinh năm 2004 không chỉ được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh ĐTQG trong tương lai, mà còn mang trên vai hy vọng mở ra một chương mới cho bóng đá nước này.

World Cup 2026 có thể trở thành trải nghiệm quý giá, giúp Khusanov trui rèn bản lĩnh cho những giải đấu lớn tiếp theo.

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