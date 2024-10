Cầu thủ của West Ham bị chế nhạo

Tối 19/10 (giờ Hà Nội), Spurs tiếp đón West Ham trên sân nhà. Kudus ghi bàn đưa đội khách vươn lên dẫn trước phút 18. Số 14 ăn mừng bằng cách chạy ra và ngồi với tư thế thoải mái trên một chiếc ghế ngoài đường pitch.

Đoàn quân của HLV Ange Postecoglou sau đó ghi liền 4 bàn. Phút 83, Kudus va chạm với Micky van de Ven. Cầu thủ người Ghana lấy tay đập lên mặt đối phương và nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Ngay sau khi tiền vệ 24 tuổi rời sân, không ít người hâm mộ của Tottenham đăng tải hình ảnh Kudus ăn mừng cùng những lời trêu chọc.

“Chắc cậu ấy cũng ngồi thoải mái thế trong phòng thay đồ", một người viết. “Đây là hình ảnh từ phòng thay đồ của West Ham", một tài khoản khác bình luận.

“The Hammers" sẽ không có sự phục vụ của Kudus trong chuyến làm khách đến sân của Manchester United vào tối 27/10. HLV Julen Lopetegui và các học trò hiện đứng thứ 14 trên BXH.

Trong khi đó, với chiến thắng 4-1, Tottenham vươn lên vị trí thứ 6. Họ còn cách top 4 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

