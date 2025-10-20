Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Câu hỏi lớn sau vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD của trùm lừa đảo Trần Chí

  • Thứ hai, 20/10/2025 06:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.

Trần Chí, Chủ tịch Prince Holding Group vẫn đang bị truy nã. Ảnh: Prince Holding Group.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), số Bitcoin bị tịch thu thuộc sở hữu của Trần Chí, Chủ tịch Prince Holding Group, người mang quốc tịch Trung Quốc, Anh và Campuchia. Người này bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền liên quan đến các khu phức hợp bóc lột lao động tại Campuchia. Đây là vụ tịch thu tài sản mã hoá lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử của cơ quan này.

Cách chính phủ Mỹ xác định và kiểm soát được số Bitcoin của Trần Chí vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho rằng nhiều khả năng vụ việc liên quan đến lỗ hổng bảo mật hoặc hành vi nội gián.

Theo bà Angela Ang, Giám đốc chính sách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty nghiên cứu blockchain TRM Labs, các ví tiền mã hoá của Trần Chí từng thay đổi quyền lưu ký vào tháng 12/2020, trùng thời điểm xảy ra biến động lớn trong hệ thống lưu trữ. Dữ liệu cho thấy 25 ví mà ông nắm giữ sử dụng khóa bảo mật khá yếu, khiến chúng có thể bị khai thác từ trước.

Báo cáo của công ty bảo mật blockchain Distrust công bố hồi tháng 8 cho biết các khóa riêng (private key) này được tạo bằng trình sinh số ngẫu nhiên kém an toàn, khiến khả năng bị truy cập trái phép tăng cao. Yu Xian, nhà sáng lập công ty bảo mật SlowMist, nhận định những trường hợp khóa yếu như vậy không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra nếu người dùng tự tạo ví mà thiếu hiểu biết kỹ thuật.

Trong hệ thống tiền mã hóa, ví không lưu trữ (non-custodial) cho phép người dùng tự quản lý khóa riêng, đồng nghĩa họ toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm rủi ro lớn vì chỉ cần mất khóa riêng, toàn bộ số tiền có thể biến mất vĩnh viễn. Trái lại, ví lưu trữ do sàn giao dịch hoặc các bên thứ ba nắm giữ lại đảm bảo an toàn hơn về mặt kỹ thuật nhưng kém riêng tư.

Trước vụ việc của Trần Chí, nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận. Đầu năm nay, một phụ nữ Trung Quốc tên Qian Zhimin bị kết án tại Anh sau khi cảnh sát tịch thu lượng tiền mã hoá trị giá 6 tỷ USD. Tại Trung Quốc, chiến dịch truy quét hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa cũng giúp chính quyền thu hồi hàng trăm nghìn Bitcoin từ các nhóm tội phạm.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định phần lớn các vụ tịch thu này không xuất phát từ việc vượt qua bảo mật của công nghệ blockchain, mà nhờ vào việc bắt giữ những người trực tiếp nắm giữ khóa riêng.

“Dù ở Trung Quốc hay Mỹ, các cơ quan chức năng thường dựa vào hành động pháp lý thay vì tấn công mạng để truy thu tài sản”, Yu Xian cho biết.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Minh Hoàng

Trùm lừa đảo Trần Chí Bitcoin Tiền mã hóa Campuchia Trần Chí Chen Zhi Bitcoin Tiền mã hoá

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

