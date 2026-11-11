Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nửa kia vượt trội

Với vốn kiến thức chuyên môn của mình, Tiến sĩ di truyền học Sharon Moalem sẽ giải thích những ưu thế về mặt di truyền và miễn dịch của phụ nữ so với nam giới. Nhiều độc giả sẽ thấy bất ngờ khi biết cơ thể của phụ nữ có nhiều điểm vượt trội hơn nửa kia, dù sức mạnh cơ bắp bị hạn chế.

Sách hay Ebook

Câu chuyện phức tạp mang tên giới tính và biệt hóa giới tính

  • Thứ tư, 11/11/2026 14:14 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Giới tính không đơn giản là sự phân chia nam và nữ. Sự đột biến một số gen biệt hóa giới tính mang tới cho y học những trường hợp phức tạp hơn trong việc xác định giới tính.

Giới tính ảnh 1

Giới tính và sự biểu hiện giới tính phức tạp hợp chúng ta nghĩ. Ảnh minh họa: V.C.

Giống đực và cái về mặt sinh học không phải lúc nào cũng đồng nhất với giới tính. Giới tính không phụ thuộc vào nhiễm sắc thể giới tính, mà phụ thuộc vào mức độ nam tính, nữ tính, một giới tính ở giữa hai mức ấy hoặc vượt trên chúng, mà bạn cảm nhận về chính mình.

Giới tính là sự tự ý thức và tự nhận dạng của mỗi cá nhân, cũng như vai trò trong xã hội mà một cá nhân gánh vác. Giới tính được gán cho trẻ em từ khi mới chào đời dựa trên nhiễm sắc thể giới tính và cơ quan sinh dục bên ngoài. Việc này có thể diễn ra trước thời điểm sinh nở rất lâu, chẳng hạn sau khi siêu âm hoặc xét nghiệm nhiễm sắc thể thai nhi từ kết quả thử máu của người mẹ.

Các cá nhân có thể chấp nhận hoặc thay đổi linh động giới tính của mình, và nó có thể không trùng với giới tính thể hiện ra bên ngoài tại bất kỳ thời điểm nào trong đời. Khi xét đến nhiễm sắc thể giới tính và những tác động sâu sắc của chúng đối với cuộc sống, không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn.

Một cá nhân không được chọn xem mình được di truyền một nhiễm sắc thể Y, hai nhiễm sắc thể X hay cả X lẫn Y. Đối với sự biệt hóa giới tính ở người, biến dị di truyền đó có thể xảy ra ở những gen gây biến đổi quá trình phát triển thể chất.

Gen SRY chỉ có trên nhiễm sắc thể Y là nhân tố quyết định sự sai khác về giới tính, bởi nó thúc đẩy quá trình tạo ra tinh hoàn từ tuyến sinh dục lưỡng cực trong thai nhi, thứ sẽ tiết ra testosterone sau này. Đợt phát triển tế bào được kích thích bởi gen SRY cũng dẫn tới sự phát triển của bộ phận sinh dục nam ở bên ngoài.

Nhưng nếu tế bào của một người có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y không thể phản ứng với testosterone thì trong một số trường hợp hy hữu, chúng sẽ phát triển bề ngoài thành nữ giới nhưng bên trong lại có tinh hoàn và không có ống dẫn trứng hay cổ tử cung.

Đây chính là điều đã diễn ra trong trường hợp mắc Hội chứng kháng androgen toàn phần (CAIS), một bệnh di truyền gây ra bởi đột biến di truyền tại thụ thể androgen, tức gen AR. Đa số những cá nhân mang nhiễm sắc thể XY này không hề biết mình mắc hội chứng CAIS cho đến khi họ dậy thì mà không có kinh nguyệt.

Mặc dù hiếm gặp nhưng một đứa trẻ được sinh ra với hai nhiễm sắc thể X có thể phát triển thể chất theo lộ trình phát triển của nam giới về mặt di truyền. Điều này có khả năng xảy ra khi một phần nhỏ của nhiễm sắc thể Y chứa gen SRY được di truyền kèm theo hai nhiễm sắc thể X khác. Tuy không mấy phổ biến, nhưng vẫn có khả năng một đứa trẻ phát triển cả trong lẫn ngoài thành nam giới mà không có gen SRY hay bất cứ phần nào của nhiễm sắc thể Y.

Tôi từng tham dự vào quá trình tìm kiếm lộ trình phát triển giới tính thay thế cực kỳ hy hữu của Ethan, một cậu bé sinh ra là nam giới về mặt di truyền nhưng có hai nhiễm sắc thể X và không có gen SRY hay bất cứ yếu tố di truyền nào tạo nên sự đảo ngược giới tính, điều từng được cho là không thể xảy ra trong di truyền.

Khi chúng tôi phát hiện ra Ethan có đoạn lặp gen SOX3, mà trong trường hợp này, đã biến một nữ giới XX về mặt di truyền thành một nam giới. Gen SOX3 được cho là tiền thân về mặt di truyền của SRY, và chúng đều giữ vai trò chủ đạo trong sự biệt hóa giới tính.

Sharon Moalem/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Giới tính Biệt hóa Biến dị Linh động Lựa chọn Biểu hiện

    Đọc tiếp

    Sách hay cho cung Song Ngư

    Sách hay cho cung Song Ngư

    0

    Giàu trí tưởng tượng, nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn, Song Ngư thường nhìn thế giới bằng góc nhìn giàu cảm xúc. Dưới đây là 5 cuốn sách dành cho cung hoàng đạo này.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Một không gian lấy cảm hứng từ chốn đàm đạo với tài tử văn nhân khi xưa của Hồ Xuân Hương mới được mở ra, nhằm tiếp nối những khát vọng cách đây hơn 200 năm của nữ sĩ.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Công nghệ truyền thông đầu tiên do điện hỗ trợ là radio. Phát thanh thương mại ở Mỹ khởi phát năm 1920 tới thập niên 1930 đã trở thành phương tiện truyền thông đại chúng chủ đạo.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý