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Xã hội

Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

  • Thứ tư, 1/7/2026 11:49 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Từ 1/7, cắt giảm 3 thủ tục liên quan phòng cháy, chữa cháy, trong đó có kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Nghị quyết Số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực PCCC&CNCH quy định không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 1/7.

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Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), nghị quyết bãi bỏ 3 thủ tục gồm: Kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Hiện nay, pháp luật quy định công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC để đưa vào khai thác, sử dụng phải thực hiện 2 thủ tục hành chính là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu.

Việc thực hiện đồng thời 2 thủ tục này nhằm xem xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của pháp luật, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông để bảo đảm theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thực hiện đồng thời cả 2 thủ tục này trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng là không cần thiết vì gây khó khăn, tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện trong khi nếu chỉ thực hiện một thủ tục là thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích như nêu trên.

Hiện, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH dừng thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 3 thủ tục gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước 0h ngày 20/6 được tiếp tục xử lý và trả kết quả trước 0h ngày 1/7.

Việc cắt giảm thủ tục không có nghĩa là giảm trách nhiệm, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Cơ chế này buộc chủ đầu tư phải nâng cao hơn ý thức tự giác và trách nhiệm pháp lý, tránh tâm lý trông chờ hoặc phó mặc việc kiểm tra an toàn cho cơ quan chức năng.

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https://tienphong.vn/cat-giam-nhieu-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-pccc-post1855645.tpo

Theo Thanh Hà/Tiền Phong

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