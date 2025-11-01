Cát đỏ tràn xuống đường ở Lâm Đồng

Cát đỏ từ trên đồi tràn xuống đường, phủ kín 7 điểm trên tuyến đường Lạc Long Quân, nhiều đoạn tràn vào khu dân cư gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Lớp cát đỏ dày tràn xuống đường Lạc Long Quân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, phương tiện cơ giới cùng công nhân môi trường khẩn trương thu dọn lượng cát tràn xuống đường.

Các phương tiện tiến hành dọn dẹp cát tràn. Được biết, ở Tiến Thành, tình trạng cát đỏ tràn xuống đường mỗi khi mưa lớn từng xảy ra trước đó.

Công nhân môi trường cũng nhanh chóng có mặt để thu dọn cát. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai biện pháp trồng cây để chắn cát, gia cố chân đồi nhằm hạn chế cát tràn, bảo đảm an toàn lưu thông cho người dân và phương tiện.

