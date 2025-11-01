Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cát đỏ tràn xuống đường ở Lâm Đồng

  • Thứ bảy, 1/11/2025 18:50 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sau mưa lớn sáng 30/10, cát đỏ từ đồi cao tràn xuống tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn qua phường Tiến Thành), phủ kín nhiều đoạn và tràn vào khu dân cư, gây cản trở giao thông.

cat do anh 1

Cát đỏ từ trên đồi tràn xuống đường, phủ kín 7 điểm trên tuyến đường Lạc Long Quân, nhiều đoạn tràn vào khu dân cư gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
cat do anh 2

Lớp cát đỏ dày tràn xuống đường Lạc Long Quân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, phương tiện cơ giới cùng công nhân môi trường khẩn trương thu dọn lượng cát tràn xuống đường.
cat do anh 3

Tuyến đường Lạc Long Quân có 7 điểm bị cát đỏ phủ kín.
cat do anh 4cat do anh 5cat do anh 6cat do anh 7

Các phương tiện tiến hành dọn dẹp cát tràn. Được biết, ở Tiến Thành, tình trạng cát đỏ tràn xuống đường mỗi khi mưa lớn từng xảy ra trước đó.

cat do anh 8

Công nhân môi trường cũng nhanh chóng có mặt để thu dọn cát. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai biện pháp trồng cây để chắn cát, gia cố chân đồi nhằm hạn chế cát tràn, bảo đảm an toàn lưu thông cho người dân và phương tiện.

https://baolamdong.vn/cat-do-tran-xuong-duong-lac-long-quan-qua-phuong-tien-thanh-398964.html

Hữu Phúc/Báo Lâm Đồng

cát đỏ Lâm Đồng tràn xuống sạt lở

