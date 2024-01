Casemiro, Martinez sắp tái xuất

Dự kiến Casemiro và Martinez có thể thi đấu trở lại trong thời gian ngắn tới. Đây là tin vui cho Man Utd. Trước đó, HLV Erik ten Hag cũng cho biết tình hình CLB sẽ khởi sắc hơn khi nhiều trụ cột trở lại.

Martinez phải nghỉ thi đấu từ tháng 9 do chấn thương bàn chân và cần đến phẫu thuật. Còn Casemiro gặp vấn đề gân khoeo.

Mất hai cầu thủ này ảnh hưởng lớn đến phong độ của Man Utd, khiến họ thi đấu phập phù, liên tiếp nhận những kết quả đáng thất vọng. Hiện "Quỷ đỏ" xếp thứ 8 trên BXH Premier League, với 31 điểm, kém nhóm dự Champions League 9 điểm.

Ngoài Casemiro và Martinez, Mason Mount cũng như Harry Maguire cũng tiến gần đến việc trở lại sau chấn thương. Mount dính chấn thương bắp chân và phải xa sân cỏ trong 2 tháng, còn Maguire gặp vấn đề ở háng.

Theo Standard, khi Man Utd tiếp Tottenham ở vòng 21 Premier League vào ngày 14/1, đội hình "Quỷ đỏ" nhiều khả năng có sự trở lại của Lisandro Martinez, Casemiro, Mount, Maguire, Luke Shaw và Tyrell Malacia.

Trong tháng 1, Man Utd chỉ phải chơi 2 trận, đó là cuộc chạm trán Wigan tại FA Cup vào ngày 9/1 và chạm tránTottenham.

