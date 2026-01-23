Casemiro không hứa nhiều, chỉ sửa đúng chỗ

Một tin nhắn ngắn sau trận thua 0-4 trước Brentford đã mở ra bước ngoặt lớn, không chỉ cho Casemiro, mà cho cả Manchester United.

Casemiro sẽ rời MU sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Trong lịch sử hiện đại của MU, hiếm có bản hợp đồng nào mang tính “chữa cháy” rõ rệt nhưng lại tạo ra tác động tức thì như Casemiro. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/2022, thời điểm MU rơi vào hỗn loạn đầu mùa dưới thời Erik ten Hag. Thất bại 0-4 trên sân Brentford không chỉ là một trận thua nặng nề, mà là cú đòn đánh thẳng vào cấu trúc, bản lĩnh và niềm tin của đội bóng.

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, khi trận đấu đó diễn ra, Casemiro đang theo dõi từ xa. MU và Real Madrid đã có những cuộc tiếp xúc ban đầu, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Casemiro nói được và làm được

Sau trận thua, tiền vệ người Brazil được cho là đã nhắn cho người đại diện một câu ngắn gọn: “Hãy nói với họ là tôi sẽ sửa nó.” Đó không phải tuyên bố màu mè, mà là phản xạ quen thuộc của một cầu thủ đã sống quá lâu trong môi trường chiến thắng.

MU khi ấy không thiếu tiền, nhưng thiếu trầm trọng một trục xương sống. Họ có những tiền vệ năng động, có sức trẻ, có tốc độ, nhưng không ai đủ “nặng” để đứng giữa sân và ra lệnh.

Trận thua Brentford phơi bày tất cả: hàng tiền vệ bị bóp nghẹt, hàng thủ hoảng loạn, và đội hình mất phương hướng chỉ sau vài phút. Ten Hag cần một thủ lĩnh, không phải dự án dài hạn.

Casemiro đến Old Trafford trong bối cảnh hoài nghi. Nhiều người đặt câu hỏi: vì sao một tiền vệ đã giành mọi danh hiệu lớn nhất châu Âu cùng Real Madrid lại chọn rời Bernabeu?

Tuổi tác, mức lương, động cơ thi đấu đều bị đem ra mổ xẻ. Nhưng điều ít được nhắc tới hơn là bản năng cạnh tranh của Casemiro. Anh không đến MU để “dưỡng già”, mà để đối diện với một thách thức hoàn toàn khác: vá lại một đội bóng đang rạn nứt từ gốc.

Ngay khi có mặt, tác động của Casemiro là điều không cần bàn cãi. MU trở nên khó bị xuyên phá hơn ở trung tuyến. Nhịp độ được kiểm soát tốt hơn.

Những pha xử lý tưởng như đơn giản, chặn đường chuyền, áp sát đúng thời điểm, phạm lỗi chiến thuật, lại mang giá trị chiến thuật rất lớn. Casemiro không làm sân Old Trafford ồn ào bằng kỹ thuật hoa mỹ, nhưng khiến đồng đội chơi bóng dễ thở hơn.

Hai danh hiệu trong hai mùa là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu ứng ấy. Chúng không biến MU thành ứng viên vô địch Premier League, nhưng đặt dấu chấm hết cho giai đoạn trắng tay kéo dài và quan trọng hơn, giúp đội bóng tìm lại cảm giác chiến thắng. Với một CLB sống bằng ký ức và danh tiếng như MU, điều đó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Casemiro cũng giúp Ten Hag có điểm tựa để triển khai triết lý. Khi trung tuyến có người “giữ cửa”, các mắt xích phía trên được phép mạo hiểm hơn. MU không còn phải đá trong trạng thái nơm nớp sợ phản công ở mọi tình huống. Sự ổn định ấy không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đủ để MU thoát khỏi hình ảnh mong manh từng thấy ở giai đoạn đầu mùa 2022/23.

Đánh giá Casemiro chỉ qua những khoảnh khắc chậm chạp là cái nhìn thiếu công bằng.

Công bằng nào cho Casemiro

Tất nhiên, thời gian không đứng về phía Casemiro. Cường độ của Premier League khắc nghiệt hơn La Liga, và dấu hiệu sa sút là điều khó tránh. Những mùa sau đó, anh không còn duy trì được nền tảng thể lực đỉnh cao như thời ở Real Madrid.

Nhưng đánh giá Casemiro chỉ qua những khoảnh khắc chậm chạp là cái nhìn thiếu công bằng. Vai trò của anh tại MU không chỉ nằm ở 90 phút trên sân, mà ở chuẩn mực mà anh mang theo.

Casemiro đưa đến Old Trafford một thứ MU đã đánh mất quá lâu: thói quen chiến thắng. Anh đến từ phòng thay đồ nơi thất bại không phải lựa chọn được chấp nhận. Chính điều đó tạo ra áp lực tích cực lên tập thể, đặc biệt với những cầu thủ trẻ. Không phải ai cũng đạt đến đẳng cấp của Casemiro, nhưng cách anh chuẩn bị, cách anh phản ứng sau thất bại, là bài học không giáo án nào dạy được.

Nhìn lại, tin nhắn “Tôi sẽ sửa nó” không phải lời hứa hão. Casemiro không sửa được mọi thứ, cũng không thể một mình kéo MU trở lại đỉnh cao châu Âu. Nhưng anh đã sửa đúng phần mà MU hỏng nặng nhất vào thời điểm đó: sự mong manh ở trung tâm hệ thống. Với một đội bóng đang loay hoay tìm lại bản sắc, đôi khi chỉ cần một người hiểu rõ thế nào là chiến thắng, để mọi thứ bắt đầu chuyển động theo hướng khác.

Và đó là lý do Casemiro, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn là một trong những bản hợp đồng mang tính bước ngoặt nhất của MU trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.