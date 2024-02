Casemiro hết thời?

Đêm trên sân Kenilworth Road của Luton Town thuộc vòng 25 Premier League hôm 18/2, Man Utd đánh bại chủ nhà với tỷ số 2-1, nâng chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 5. Trong 4 trận gần nhất ở Premier League, thầy trò Erik ten Hag toàn ca khúc khải hoàn.

Nếu những thống kê trở thành bằng chứng cho một mệnh đề, không ai có thể chối cãi sự thật rằng Man Utd đang trở lại. Nhưng đi sâu hơn vào màn trình diễn của "Quỷ đỏ", vết gợn xuất hiện, nó gọi tên Casemiro.

72 cơ hội chuyển tiếp trạng thái là thống kê được Luton Town tạo ra trước Man Utd. Ở đây, cơ hội chuyển tiếp trạng thái được tạm hiểu khi một đội giành lại quyền kiểm soát bóng và thực hiện pha tổ chức tấn công.

Từ khi nào Man Utd lại để Luton Town, đội bóng vừa thăng hạng Premier League mùa này, làm điều đó. Với những ai không theo dõi trận đấu tại Kenilworth Road và chỉ nhìn vào tỷ số, họ sẽ bị đánh lừa. Đội bóng của Ten Hag thực chất không tạo ra được thế trận áp đảo.

Ở giữa sân, Casemiro liên tục phạm lỗi với cầu thủ Luton Town. Anh cũng nhiều lần bị qua mặt. Từ đầu mùa, thống kê từ Opta chỉ ra Casemiro bị qua người 2,9 lần mỗi 90 phút, đứng thứ hai trong danh sách. Một năm trước, con số này là 2,08 lần.

Mùa trước, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher từng cảnh báo Man Utd về Casemiro, cho rằng tiền vệ người Brazil bị tuổi tác bắt kịp. Nhận xét được Carragher đưa ra sau thất bại 0-7 của Man Utd trước Liverpool trên sân Anfield.

"Tôi nghĩ Casemiro sa sút quá nhiều", Carragher nói. "Tôi nhận ra vấn đề này từ năm ngoái và đây là điều tôi không thực sự muốn thấy. Tuy nhiên, tôi muốn là người đầu tiên nói ra điều đó".

Casemiro mới 31 tuổi, từng là một trong những tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhất thế giới. Kinh nghiệm của cầu thủ người Brazil có thừa.

Song, từ khi tới Man Utd, người hâm mộ vẫn chưa được thấy Casemiro trình diễn thứ bóng đá từng biến anh trở thành ngôi sao xuất sắc. Hơn nữa, cựu sao Real Madrid cũng thiếu sự ổn định.

Trong chiến thắng 2-1 của Man Utd trước Luton Town, Casemiro trải qua ngày thi đấu vất vả. Anh nhận thẻ vàng, thực hiện nhiều pha tắc bóng liều lĩnh có thể dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu. Erik ten Hag sớm cảm nhận điều đó, vì vậy rút cầu thủ này khỏi sân ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Tới nay, Casemiro nhận 4 thẻ vàng từ đầu năm 2024. Trong 9 trận gần nhất thi đấu, ngôi sao người Brazil dính 8 thẻ vàng, thống kê cho thấy có vấn đề tiềm ẩn về kỷ luật trong cách thi đấu của cầu thủ.

Cựu tiền vệ của Liverpool và Tottenham, Jamie Redknapp chỉ trích Casemiro, gọi cầu thủ này là "kẻ đá xấu thường xuyên, người liên tục phạm lỗi hết lần này đến lần khác". Ngay cả huyền thoại Man Utd, Gary Neville cũng có chung quan điểm với Redknapp.

"Maguire và Casemiro liên tục phạm lỗi suốt hiệp một (ở trận gặp Luton Town - PV). Cứ hễ pha nào xuất hiện tình huống phạm lỗi, ở đó có mặt họ", Gary Neville nói.

Thời còn chơi cho Real Madrid, Casemiro chưa từng nhận thẻ đỏ nào. Nhưng từ khi chuyển tới Premier League, tiền vệ người Brazil lại thường xuyên dính thẻ.

Không cần phải có IQ của thiên tài để thấy rằng Casemiro chậm chạp đi rất nhiều, điều đó khiến anh không thể theo kịp tốc độ đối thủ. Khi sức rướn giảm sút, cựu sao Real Madrid phải cố gắng vặn mình, làm mọi cách để giành lại quyền kiểm soát bóng, từ đó dẫn đến phạm lỗi.

Carragher đã đúng khi nói "Casemiro sa sút quá nhiều". Dù vậy, không phải cầu thủ nào cứ qua tuổi 30 thì đôi chân đều trở nên rệu rã và phản chủ.

"Khi cảm thấy đôi chân trở nên quá mệt mỏi, điều bạn cần là thời gian nghỉ ngơi thích hợp", cựu trung vệ Arsenal và tuyển Anh, Sol Campbell nói.

Trước khi tái xuất gần đây, Casemiro từng phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương gân khoeo. Dĩ nhiên, nếu vẫn đang trong quá trình hồi phục, cầu thủ này sẽ không thể chạy nước rút với tốc độ bình thường.

Khi tuyến giữa của Man Utd bị mất kiểm soát, trách nhiệm chắc chắn thuộc về Casemiro. Nhưng đổ mọi tội lỗi lên tiền vệ người Brazil thực sự là sự bất công. Nếu gạt những tấm thẻ vàng phải nhận, số lần bị qua người sang bên, cựu sao Real Madrid vẫn chứng minh bản thân là nhân tố quan trọng của CLB.

Từ khi trở lại, Casemiro tạo sợi dây liên kết chặt chẽ với Kobbie Mainoo, góp phần giúp hàng tiền vệ CLB thi đấu khởi sắc hơn. Có Casemiro, Man Utd sở hữu cầu thủ với khả năng cầm bóng chất lượng. Chưa kể, tiền vệ người Brazil vẫn rất mạnh mẽ ở các pha tranh chấp.

Mùa này, Casemiro thực hiện 3,3 tình huống tắc bóng mỗi trận ở Premier League, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84%, bao gồm cả tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92% ở phần sân nhà (theo SofaScore). Quan trọng hơn, tiền vệ 31 tuổi còn sắm vai cố vấn cho Kobbie Mainoo.

"Với Kobbie Mainoo, cậu ấy sẽ học được rất nhiều điều từ Casemiro. Mainoo rất dễ huấn luyện, trong khi Casemiro sở hữu kinh nghiệm dày dặn. Khi cả hai chơi cùng nhau, điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của Mainoo", HLV Erik ten Hag nói.

Sự kết hợp giữa Casemiro và Mainoo về lý thuyết tạo ra sự tương trợ lẫn nhau cho cả hai. Casemiro có kinh nghiệm, bản lĩnh một tên tuổi lớn, còn Mainoo có tốc độ và nguồn năng lượng trẻ trung.

Trong bóng đá, tính kế thừa rất quan trọng. Một đội bóng không thể chỉ toàn dựa vào các tài năng trẻ. Ở đó, vai trò của những anh lớn sẽ trở thành chất xúc tác giúp thế hệ đi sau nâng tầm phát triển.

Carragher không hề sai khi nói "Casemiro sa sút", nhưng điều đó không có nghĩa tiền vệ người Brazil hết thời và không còn thuộc về sân bóng. Kinh nghiệm của ngôi sao người Brazil là điều không cầu thủ nào ở Man Utd có được.

Cũng cần nhớ rằng Casemiro mới trở lại sau hơn 90 ngày xa sân cỏ. Đòi hỏi một cầu thủ bùng nổ ngay sau khi đôi chân vừa lành lặn là điều bất khả thi. Với Casemiro, anh vẫn còn giá trị và những gì bản thân cần lúc này, đôi khi chỉ là cường độ thi đấu phù hợp với độ tuổi.

