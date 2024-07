Carvajal chế giễu Saka

Phút 24, trong một pha đoạt bóng và phản công của tuyển Anh, Saka dốc bóng lên. Từ phía sau, Carvajal tăng tốc và có tác động kín vào chân chạy cánh 22 tuổi, góp phần khiến anh mất kiểm soát bóng và té ngã.

Trọng tài thổi còi báo lỗi và có lời cảnh cáo với Carvajal. Trong khi đó, Saka dù nằm sân vẫn tỏ vẻ không hài lòng, yêu cầu phải có một tấm thẻ vàng dành cho tuyển thủ Tây Ban Nha. Để đáp trả, Carvajal sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ám chỉ Saka “bớt khóc lại”.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc trên. “Khó cho Saka, hôm nay cậu ấy phải đối đầu hậu vệ phải hay nhất thế giới”, một tài khoản bình luận. Trong khi đó, một người khác nhận xét: “Carvajal chỉ tác động nhẹ nên trọng tài không thể rút thẻ”.

Chung cuộc, “La Roja” đánh bại tuyển Anh 2-1 do công của Nico Williams và Mikel Oyarzabal để lên ngôi EURO 2024 với thành tích toàn thắng. Đây cũng là chức vô địch EURO thứ tư của Tây Ban Nha, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, bàn gỡ do công của Cole Palmer là không đủ để cứu lấy tuyển Anh. Đoàn quân HLV Gareth Southgate có lần thứ hai liên tiếp thua tại chung kết EURO (2020, 2024).

Với Carvajal, chức vô địch EURO khép lại một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Trước đó, hậu vệ Real Madrid còn giành danh hiệu Champions League và La Liga. Ngôi sao 32 tuổi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho Ballon d’Or 2024.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.