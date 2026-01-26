Carrick vẫn chưa đủ hay?

Roy Keane thừa nhận Manchester United đang chơi khởi sắc với lực lượng đầy đủ, song cựu đội trưởng vẫn khẳng định Michael Carrick không phải lựa chọn lâu dài cho chiếc ghế HLV.

Carrick cùng MU thắng cả Arsenal và Man City. Ảnh: Reuters.

Trong buổi bình luận trên kênh Sky Sports, Roy Keane đưa ra góc nhìn thẳng thắn về sự chuyển biến của Manchester United. Theo cựu thủ quân "Quỷ đỏ", đội bóng đã “lột xác” trong giai đoạn gần đây, khi nhiều trụ cột trở lại và đội hình đạt trạng thái sung mãn nhất.

“Họ đang thi đấu quá hay”, Keane nói, thừa nhận những tín hiệu tích cực về phong độ và tinh thần.

Đặc biệt với bàn thắng của Matheus Cunha trong trận gặp Arsenal rạng sáng 26/1, cựu danh thủ MU không giấu được sự thán phục và nói rằng sẽ xem đi xem lại video bàn thắng này cả đêm.

Tuy nhiên, Keane nhanh chóng đặt ranh giới rõ ràng giữa cải thiện ngắn hạn và định hướng dài hạn. Ông cho rằng ngay cả trong kịch bản MU kết thúc mùa giải ở top 4 Premier League, điều đó cũng không đủ để thuyết phục rằng Michael Carrick là người phù hợp cho vị trí HLV trưởng.

“Họ cần một HLV lớn hơn và giỏi hơn”, Keane nhấn mạnh.

Lập luận của Keane phản ánh kỳ vọng rất cao dành cho MU, nơi tiêu chuẩn không chỉ là trở lại Champions League, mà còn là khả năng cạnh tranh danh hiệu lớn. Với ông, phong độ cải thiện khi lực lượng đầy đủ là điều dễ hiểu, nhưng bài toán cốt lõi nằm ở tầm vóc và kinh nghiệm của người dẫn dắt.

Keane cho rằng MU cần một chiến lược gia đã được kiểm chứng ở cấp độ cao nhất, đủ bản lĩnh xử lý áp lực và xây dựng bản sắc bền vững.

Quan điểm này ngay lập tức gây tranh cãi mạnh mẽ. Một bộ phận CĐV nhìn thấy ở Carrick sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa CLB, khả năng kết nối phòng thay đồ và những điều chỉnh giúp đội bóng ổn định nhanh.

Phát biểu của Keane vì thế đặt MU trước một câu hỏi lớn. Nên đặt niềm tin vào sự tiếp nối nội bộ để duy trì đà hồi phục, hay tìm kiếm một HLV “tên tuổi” nhằm nâng trần tham vọng?

Rạng sáng 26/1, MU đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2 ngay trên sân Emirates. Kết quả này đưa MU vào top 4 với 38 điểm sau 23 vòng đấu.