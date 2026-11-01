Carrick: 'Không thể chấp nhận nổi'

Dù chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, "Quỷ đỏ" nhanh chóng đánh mất thế trận sau bàn thua ở đầu hiệp hai, trước khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ gián tiếp và quả phạt đền của Cole Palmer dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng.
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Carrick cho rằng các cầu thủ MU mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Reuters.
Tình thế của đội khách càng trở nên tuyệt vọng ở phút 63 khi trung vệ Martinez nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì một pha phạm lỗi không cần thiết. Đánh giá về tình huống này, nhà cầm quân 45 tuổi thừa nhận:
Thất bại cay đắng tại Stamford Bridge đẩy MU lún sâu vào khủng hoảng. "Quỷ đỏ" tạm thời tụt xuống thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League.
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Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.