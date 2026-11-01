Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Carrick: 'Không thể chấp nhận nổi'

  • Chủ nhật, 1/11/2026 07:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Michael Carrick thất vọng khi hàng loạt bước ngoặt bất lợi cùng tấm thẻ đỏ tai hại khiến MU để thua Chelsea với tỷ số 0-2 ở vòng 9 Premier League tối 31/10.

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

Dù chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, "Quỷ đỏ" nhanh chóng đánh mất thế trận sau bàn thua ở đầu hiệp hai, trước khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ gián tiếp và quả phạt đền của Cole Palmer dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng.

Chia sẻ trên chương trình Match of the Day, Carrick đặc biệt gay gắt về bàn mở tỷ số của Morgan Rogers ở phút 50: "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một và lẽ ra phải vươn lên dẫn trước. Thế nhưng trận đấu đã tuột khỏi tầm kiểm soát bởi một bàn thua thực sự tồi tệ. Nhìn từ góc độ của chúng tôi, đó là pha phòng ngự không thể chấp nhận nổi và nó khiến toàn đội không bao giờ tìm lại được thế trận ban đầu".

manchester united, michael carrick, chelsea ảnh 1

Carrick cho rằng các cầu thủ MU mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Reuters.

Tình thế của đội khách càng trở nên tuyệt vọng ở phút 63 khi trung vệ Martinez nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì một pha phạm lỗi không cần thiết. Đánh giá về tình huống này, nhà cầm quân 45 tuổi thừa nhận: "Đó là khoảnh khắc thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, một bước ngoặt quá rõ ràng".

Dù rơi vào cảnh thiếu người, "Quỷ đỏ" sau đó vẫn chơi kiên cường và có tình huống Bryan Mbeumo dứt điểm trúng xà ngang. Nhắc lại tình huống đen đủi của cậu học trò, Carrick ngậm ngùi: "Pha bóng của Bryan đã tóm gọn toàn bộ sự nghiệt ngã của buổi tối hôm nay. Đó là một cú sút xuất sắc và lẽ ra chúng tôi đã có thể trở lại trận đấu, nhưng may mắn đã không đứng về phía chúng tôi".

Thất bại cay đắng tại Stamford Bridge đẩy MU lún sâu vào khủng hoảng. "Quỷ đỏ" tạm thời tụt xuống thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

MU dễ đón tân binh từ Man City

MU xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Rayan Ait-Nouri từ đối thủ cùng thành phố Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

36:2146 hôm qua

3 cầu thủ MU khiến cổ động viên nổi giận

Nhiều cầu thủ MU trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại 0-2 trước Chelsea tại vòng 9 Premier League hôm qua (31/10).

2 giờ trước

Thời điểm MU quyết định tương lai Carrick

Theo The Athletic, ban lãnh đạo MU ấn định kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 làm cột mốc để đưa ra phán quyết dứt điểm về tương lai của huấn luyện viên Michael Carrick.

2 giờ trước

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Huy Trưởng

manchester united michael carrick chelsea manchester united michael carrick chelsea

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý