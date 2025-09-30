Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Carragher kêu gọi MU sa thải Amorim ngay lập tức

  • Thứ ba, 30/9/2025 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu danh thủ Jamie Carragher đưa ra lời khuyên MU sớm chia tay Ruben Amorim sau chuỗi thành tích bết bát ở Premier League mùa này.

Amorim chịu áp lực bị sa thải tại MU. Ảnh: Reuters.

Nhận định trên chương trình "Monday Night Football" hôm 29/9, Carragher cho rằng ban lãnh đạo MU đang cố kéo dài thời gian không sa thải Amorim. Cựu hậu vệ Liverpool phân tích: “Amorim vẫn còn tại vị chỉ vì các lãnh đạo MU đã mắc quá nhiều sai lầm, đến mức họ không muốn thừa nhận thêm một quyết định sai nữa. Đây là một thảm họa với cả CLB lẫn Amorim".

Theo Carragher, những gì Amorim làm được tại Sporting Lisbon không thể áp dụng tương tự vào Premier League. “Hệ thống của ông ấy không phù hợp với ADN của MU. Quyết định về tương lai của Amorim nên được đưa ra càng nhanh càng tốt, điều đó sẽ tốt cho cả hai phía”, cựu danh thủ này nói thêm.

Thất bại 1-3 trước Brentford hôm 27/9 khiến MU tiếp tục chìm sâu ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng. Mùa trước, Amorim khiến "Quỷ đỏ" xếp tận thứ 15 — thành tích tệ chưa từng có của CLB ở kỷ nguyên Premier League.

Carragher tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo MU, những người đưa Amorim về dù biết ông luôn trung thành với sơ đồ 3 hậu vệ. “Yêu cầu ông ấy thay đổi hệ thống chẳng khác nào bảo Jurgen Klopp bỏ gegen-pressing hay Pep Guardiola ngừng chơi bóng ngắn. Họ biết rõ ông ấy sẽ không thay đổi triết lý”, Carragher kết luận.

MU sẽ chạm trán Sunderland vào ngày 4/10, trước khi làm khách tại Anfield của Liverpool hôm 19/10.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU MU carragher amorim

