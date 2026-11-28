Liên tiếp đón nhận những giải thưởng uy tín, Carlsberg Việt Nam khẳng định niềm tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bắt đầu từ môi trường làm việc lành mạnh.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh trong “Top 20 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” và “Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành hàng tiêu dùng nhanh” (FMCG) thuộc khối doanh nghiệp lớn, trong bảng xếp hạng “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” do Anphabe công bố. Bảng xếp hạng dựa trên khảo sát độc lập với hơn 70.000 người đi làm, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh ở loạt giải thưởng

Thành tích này nối tiếp 4 giải thưởng Carlsberg Việt Nam đạt được tại Nordic Business Awards 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu ở Việt Nam (NordCham) tổ chức, trong đó có “Doanh nghiệp Bắc Âu của năm”.

Carlsberg Việt Nam góp mặt trong “Top 20 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” và “Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành FMCG” năm 2026.

Tháng 7, doanh nghiệp cũng có năm thứ tư liên tiếp được HR Asia vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, lần đầu tiên nhận giải thưởng “Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập”.

Bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc Cấp cao Nhân sự và Văn hóa, Carlsberg Việt Nam - chia sẻ: “Thước đo thực sự của môi trường làm việc tốt không nằm ở giải thưởng đạt được, mà ở cách mỗi nhân viên cảm nhận và trải nghiệm mỗi ngày. Đó là khi họ cảm thấy được tin tưởng để chủ động đảm nhận trách nhiệm, an tâm chia sẻ quan điểm và được hỗ trợ theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Việc được Anphabe, NordCham và HR Asia vinh danh trong năm nay là sự ghi nhận cho văn hóa mà chúng tôi vun đắp, đồng thời tiếp thêm động lực để Carlsberg Việt Nam xây dựng tổ chức nơi mỗi cá nhân và doanh nghiệp cùng phát triển”.

Xây dựng đội ngũ vững mạnh từ niềm tin và sự trao quyền

Cốt lõi trong môi trường làm việc tại Carlsberg Việt Nam là Văn hóa phát triển (Growth Culture), kết hợp giá trị lãnh đạo Bắc Âu với năng lực và nhiệt huyết của nhân sự Việt Nam. Nhân viên được khuyến khích phát huy tinh thần làm chủ, chủ động đưa ra quyết định, thấu hiểu người tiêu dùng, theo đuổi sự xuất sắc và không ngừng hoàn thiện, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực và sẻ chia.

Growth Culture nuôi dưỡng tinh thần hợp tác, làm chủ và chủ động đóng góp.

Thông qua Growth Culture Awards, nhân viên từ các phòng ban có cơ hội đề xuất giải pháp cho thách thức trong kinh doanh và trình bày sáng kiến với ban lãnh đạo. Góc nhìn thực tiễn từ nhân viên giúp lãnh đạo đưa ra quyết định sát với thực tế và thích ứng nhanh hơn trước thay đổi.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát nhân viên thường niên My Voice được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động do cấp quản lý và nhân viên cùng xây dựng, giúp mỗi cá nhân chủ động góp phần hoàn thiện môi trường làm việc.

Mở rộng cơ hội phát triển

Carlsberg Việt Nam gắn kết việc học hỏi với trải nghiệm thực tiễn thông qua chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, cố vấn nghề nghiệp, luân chuyển công việc và đào tạo trực tuyến. Bên cạnh chương trình Quản trị viên tập sự, doanh nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác với MBA Talent vào tháng 6, mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình MBA chất lượng cao và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Carlsberg Việt Nam và MBA Talent ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai.

Song hành với phát triển nhân tài là nỗ lực thúc đẩy cơ hội thăng tiến công bằng. Sau khi ký kết Bộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ do UN Women và UN Global Compact khởi xướng năm 2025, Carlsberg Việt Nam ra mắt SHELeads đầu năm 2026. Cộng đồng này giúp các nữ lãnh đạo tương lai bồi dưỡng năng lực, nâng cao sự tự tin và mở rộng kết nối nghề nghiệp.

SHELeads mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp và năng lực lãnh đạo cho nữ giới tại Carlsberg Việt Nam.

Hiện nay, phụ nữ đảm nhiệm 32% vị trí lãnh đạo cấp cao tại Carlsberg Việt Nam, ghi nhận bước tiến trong ngành nghề vốn có tỷ lệ nam giới chiếm ưu thế, hướng tới mục tiêu 42% của tập đoàn vào năm 2032.

Không chỉ chú trọng bình đẳng giới, doanh nghiệp còn thúc đẩy văn hóa hòa nhập, liên tục duy trì vị trí trong nhóm 10% có chỉ số hòa nhập cao nhất theo Glint.

Carlsberg Việt Nam cũng quan tâm đến sức khỏe toàn diện của nhân viên cả phương diện thể chất, tinh thần và tài chính, kết hợp chính sách làm việc linh hoạt và phúc lợi phù hợp với cá nhân.

Phát triển con người, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững

Năm thứ hai liên tiếp giành giải “Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu” tại Nordic Business Awards là sự ghi nhận cho nỗ lực hiện thực hóa các giá trị Bắc Âu tại Carlsberg Việt Nam.

Cùng với danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Âu của năm” và 2 giải á quân ở hạng mục “Đóng góp cho cộng đồng” và “Doanh nghiệp xanh của năm”, thành tựu này phản ánh định hướng tăng trưởng có trách nhiệm của doanh nghiệp.

Carlsberg Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Âu của năm 2026”.

Với hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Carlsberg xem đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp. Niềm tin ấy tiếp tục định hướng chặng đường phát triển phía trước với sứ mệnh “Sản xuất bia vì hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn”.