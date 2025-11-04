Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm

“Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” là cuốn hồi ký được viết vào cuối đời của nhà tâm lý học vĩ đại Carl Gustav Jung, phần lớn được kể cho người cộng sự Aniela Jaffé, rồi chính ông biên tập, chỉnh sửa và bổ sung.

Xuất bản

Carl Jung khám phá tâm thức theo khoa học của riêng mình

  • Thứ ba, 4/11/2025 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tri thức mà tôi theo đuổi chưa được tìm ra trong nền khoa học của thời đại ấy. Chính tôi phải trải nghiệm trực tiếp chúng và gieo trồng kết quả vào mảnh đất của thực tại.

Khi tôi nhìn lại tất cả những điều ấy hôm nay, khi tôi cân nhắc lại những gì đã xảy đến với tôi trong suốt giai đoạn làm việc với các hình ảnh tưởng tượng, dường như có một thông điệp đã đến với tôi bằng sức mạnh không thể cưỡng nổi. Có những điều trong các hình ảnh đó không chỉ liên quan đến riêng tôi, mà còn liên quan đến nhiều người khác.

Chính khi ấy, tôi ngừng thuộc về riêng mình - tôi không còn có quyền làm vậy nữa. Từ đó trở đi, cuộc đời tôi thuộc về cộng đồng. Những tri thức mà tôi theo đuổi hoặc tìm kiếm vẫn chưa được tìm ra trong nền khoa học của thời đại ấy.

Chính tôi phải trải nghiệm trực tiếp chúng, và hơn thế nữa, phải cố gắng gieo trồng kết quả của các trải nghiệm ấy vào mảnh đất của thực tại; nếu không, chúng sẽ vẫn chỉ là những giả định chủ quan không có giá trị. Khi ấy, tôi đã hiến mình cho sự phục vụ tâm thức.

Tôi yêu nó và cũng căm ghét nó, nhưng nó là tài sản lớn nhất của tôi. Việc tôi phó thác bản thân cho nó - theo nghĩa nào đó - chính là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục cuộc sống của mình và sống nó một cách trọn vẹn nhất.

Ngày nay, tôi có thể nói rằng tôi chưa từng đánh mất mối liên hệ với những trải nghiệm ban đầu đó. Tất cả các tác phẩm của tôi, tất cả hoạt động sáng tạo của tôi, đều bắt nguồn từ những hình ảnh và giấc mơ đầu tiên ấy - bắt đầu từ năm 1912, cách đây gần 50 năm. Mọi điều tôi hoàn thành trong đời sống về sau đều đã nằm trong đó - dù ban đầu chỉ là dưới hình thức cảm xúc và hình ảnh.

Khoa học của tôi chính là con đường duy nhất giúp tôi tự giải thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Nếu không, chất liệu ấy đã có thể nhốt tôi trong bụi rậm, thắt cổ tôi như dây leo rừng. Tôi đã hết sức cẩn thận để cố gắng hiểu từng hình ảnh một, từng yếu tố trong kho tàng tâm thức của mình, và phân loại chúng theo cách khoa học - trong mức độ có thể - và trên hết, là đưa chúng vào đời sống hiện thực.

Đó là điều mà chúng ta thường bỏ qua. Chúng ta để cho các hình ảnh ấy trỗi dậy, có thể ta còn ngẫm nghĩ về chúng, nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta không cố gắng hiểu chúng, lại càng không rút ra kết luận đạo đức từ chúng. Việc dừng lại như thế làm phát sinh những hệ quả tiêu cực từ vô thức.

Một sai lầm nghiêm trọng khác là nghĩ rằng chỉ cần hiểu đôi chút về các hình ảnh ấy là đã đủ, và tri thức có thể dừng lại ở đó.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

carl jung hồi ức giấc mơ tâm thức hiểu chính mình

    Đọc tiếp

    Gia toc so huu 3/4 pho Catinat xua hinh anh

    Gia tộc sở hữu 3/4 phố Catinat xưa

    2 giờ trước 16:55 4/11/2025

    0

    Đại gia đình như một tập đoàn lớn, mỗi người phụ trách một mảng đầu tư cũng như tính toán để đóng góp cho xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và làm những việc bác ái theo truyền thống của gia đình.

    Ngoai nang luc, day la thu cap tren can o ban hinh anh

    Ngoài năng lực, đây là thứ cấp trên cần ở bạn

    4 giờ trước 14:56 4/11/2025

    0

    Muốn khẳng định giá trị bản thân, ngoài năng lực, bạn cần thể hiện mình là người trung thành. Trong công việc, hãy đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, nỗ lực vì công việc.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý