Cardiff thất bại trong vụ kiện liên quan cái chết của Sala

  • Thứ ba, 31/3/2026 05:42 (GMT+7)
Tòa án Pháp bác bỏ yêu cầu bồi thường 138 triệu USD của Cardiff trong vụ Emiliano Sala.

Tòa án thương mại tại Pháp ra phán quyết bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường của Cardiff liên quan đến cái chết của Emiliano Sala, khép lại thêm một chương trong vụ tranh chấp pháp lý kéo dài hơn 7 năm.

Đội bóng xứ Wales từng yêu cầu Nantes bồi thường hơn 120 triệu euro, sau khi liên tiếp thất bại tại FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Tòa án Tối cao Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tòa án Pháp tiếp tục đứng về phía CLB Ligue 1.

Theo phán quyết mới nhất, Nantes không có lỗi liên quan đến chuyến bay chở Sala từ Pháp sang Anh hồi tháng 1/2019. Tòa cũng xác định Cardiff không chịu thiệt hại về danh tiếng như lập luận của đội bóng này. Ngược lại, Nantes được cho là bên chịu tổn thất về tinh thần trong vụ việc.

Cardiff bị buộc phải trả 300.000 euro tiền bồi thường, cùng 180.000 euro chi phí pháp lý cho Nantes. Tòa án đồng thời nhận định các yêu cầu của Cardiff là “quá mức” và đã được xem xét ở nhiều cấp xét xử trước đó.

Sala gia nhập Cardiff từ Nantes với mức phí 17 triệu euro, kỷ lục của CLB thời điểm đó. Tuy nhiên, chiếc máy bay Piper Malibu chở tiền đạo người Argentina sang Anh đã rơi xuống vùng biển gần đảo Guernsey. Sala và phi công David Ibbotson đều thiệt mạng.

Sau tai nạn, Cardiff cho rằng thương vụ chưa hoàn tất. FIFA sau đó xác nhận các thủ tục đăng ký quốc tế đã được thực hiện đầy đủ.

Trong quá trình điều tra, David Henderson, người tổ chức chuyến bay, bị kết tội gây nguy hiểm cho an toàn hàng không. Phi công Ibbotson không có giấy phép bay thương mại, không đủ điều kiện bay ban đêm và chứng chỉ điều khiển máy bay đã hết hạn.

Cardiff cũng từng yêu cầu Nantes chịu trách nhiệm về vai trò của người môi giới Willie McKay. Tuy nhiên, tòa án xác định McKay chỉ đại diện cho Nantes, không tổ chức chuyến bay và không biết về các vi phạm liên quan.

Cardiff xuống hạng khỏi Premier League ở mùa giải 2018/19 và hiện thi đấu tại giải hạng ba Anh.

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

