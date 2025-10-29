Cấp tốc dùng bao cát chặn kênh, ngăn nước sông tràn vào Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương dùng bao cát, tấm sắt bịt miệng cống, đoạn cuối kênh Sông Đào (tiếp giáp với sông Trà Khúc, phường Nghĩa Lộ).

Chiều 29/10, xe cơ giới cùng nhiều nhân lực đang nỗ lực dồn cát vào bao, thả xuống đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Nước trên kênh Sông Đào hiện rất cao.

Theo ghi nhận của PV, kênh Sông Đào là điểm thoát nước chính của phía bắc đô thị trung tâm Quảng Ngãi. Tại đây, có một trạm bơm cưỡng bức; khi nước lên cao sẽ đóng cống và sử dụng bơm cưỡng bức đẩy nước ra sông Trà Khúc.

Tuy nhiên, khu vực này đang thi công kè chống sạt lở kết hợp công viên ven sông Trà Khúc nên trạm bơm đang ngừng hoạt động.

Với tình hình lũ trên sông Trà Khúc lên nhanh trong ngày 29/10, lũ đã vượt báo động 3, hiện nước từ sông Trà Khúc đang chảy ngược vào kênh sông Đào.

Để ứng phó, chống tình huống thiên tai, gây ngập trên diện rộng cho đô thị trung tâm tỉnh, phương án dùng bao cát chặn kênh được triển khai.

Hiện nước từ sông Trà Khúc đang chảy ngược vào kênh sông Đào.

Kênh Sông Đào đang ứ nước nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tính phương án sử dụng máy bơm công suất lớn, đẩy nước ra sông.

Tuy nhiên, phương án này hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa đang trút xuống tỉnh Quảng Ngãi. Nếu mưa lớn, nước sông Trà Khúc tiếp tục dâng cao, vượt kè chống lũ của đô thị Quảng Ngãi thì “bó tay”.

Theo thông tin từ Chi cục thủy lợi (thuộc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), sáng 29/10, nước trên sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3.

Nỗ lực dùng bao cát chặn đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua số liệu từ các trạm đo mưa thì lượng mưa đang có xu hướng giảm.

“Hiện vẫn còn những khu vực mưa cực đoan, nhưng cơ bản lượng mưa đã giảm so với hai ngày qua. Nước về các hồ chứa lớn tại tỉnh sẽ giảm. Xu hướng lũ trên các sông tại Quảng Ngãi dự báo sẽ ngừng dâng cao và rút chậm vào ngày mai”, ông Sỹ nói.

Chiều 29/10, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, khoảng 11h 30 phút ngày 29/10, hai tàu cá QNg 90737 TS và QNg 90816 TS của bà N.T.H.H và ông P.B, cùng trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), đang neo đậu tại khu vực thôn Mỹ Tân xã Bình Sơn thì bị đứt neo, trôi ra vùng biển Khe Hai. Đến khoảng 12h50, tàu QNg 95591 TS của ông H.V (trú thôn Mỹ Tân) tiếp tục bị sóng lớn đánh trôi ra cửa biển Sa Cần. Tiếp đến tàu cá QNg 90586 TS của ông H.V cũng bị trôi dạt ra cùng khu vực. Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và chủ tàu triển khai phương án hỗ trợ, đưa các tàu vào nơi an toàn. Tàu cá của người dân bị đứt neo trôi dạt. Liên quan đến tình hình mưa lũ, sáng cùng ngày, trong quá trình hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ. Thượng tá Đinh Quang Tiến - Trưởng Công an xã Sơn Tây đã bị thương nặng. Những ngày qua, mưa đặc biệt lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở xã Sơn Tây bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng công an xã được huy động tối đa, phối hợp cùng chính quyền địa phương di dời người dân, tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong lúc hỗ trợ một hộ dân gia cố mái nhà, nước lũ dâng nhanh, dòng chảy xiết bất ngờ làm sập mái và vách tường. Một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải khiến Thượng tá Tiến bị thương nặng. Thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải khiến Thượng tá Tiến bị thương nặng. Dù bị thương nặng, Thượng tá Tiến vẫn cố gắng chỉ đạo Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân rồi mới đi sơ cứu và điều trị. Theo ghi nhận, tình hình mưa lớn liên tục nhiều ngày đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập sâu. Tại các khu vực phía Tây tỉnh, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch, chia cắt nhiều khu vực, làm hư hại đường sá, tài sản của người dân.