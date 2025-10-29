Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cấp tốc dùng bao cát chặn kênh, ngăn nước sông tràn vào Quảng Ngãi

  • Thứ tư, 29/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương dùng bao cát, tấm sắt bịt miệng cống, đoạn cuối kênh Sông Đào (tiếp giáp với sông Trà Khúc, phường Nghĩa Lộ).

Chiều 29/10, xe cơ giới cùng nhiều nhân lực đang nỗ lực dồn cát vào bao, thả xuống đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Lu lich su Quang Ngai anh 1

Nước trên kênh Sông Đào hiện rất cao.

Theo ghi nhận của PV, kênh Sông Đào là điểm thoát nước chính của phía bắc đô thị trung tâm Quảng Ngãi. Tại đây, có một trạm bơm cưỡng bức; khi nước lên cao sẽ đóng cống và sử dụng bơm cưỡng bức đẩy nước ra sông Trà Khúc.

Tuy nhiên, khu vực này đang thi công kè chống sạt lở kết hợp công viên ven sông Trà Khúc nên trạm bơm đang ngừng hoạt động.

Với tình hình lũ trên sông Trà Khúc lên nhanh trong ngày 29/10, lũ đã vượt báo động 3, hiện nước từ sông Trà Khúc đang chảy ngược vào kênh sông Đào.

Để ứng phó, chống tình huống thiên tai, gây ngập trên diện rộng cho đô thị trung tâm tỉnh, phương án dùng bao cát chặn kênh được triển khai.

Lu lich su Quang Ngai anh 2Lu lich su Quang Ngai anh 3

Hiện nước từ sông Trà Khúc đang chảy ngược vào kênh sông Đào.

Kênh Sông Đào đang ứ nước nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tính phương án sử dụng máy bơm công suất lớn, đẩy nước ra sông.

Tuy nhiên, phương án này hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa đang trút xuống tỉnh Quảng Ngãi. Nếu mưa lớn, nước sông Trà Khúc tiếp tục dâng cao, vượt kè chống lũ của đô thị Quảng Ngãi thì “bó tay”.

Theo thông tin từ Chi cục thủy lợi (thuộc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), sáng 29/10, nước trên sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3.

Lu lich su Quang Ngai anh 4Lu lich su Quang Ngai anh 5

Nỗ lực dùng bao cát chặn đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua số liệu từ các trạm đo mưa thì lượng mưa đang có xu hướng giảm.

“Hiện vẫn còn những khu vực mưa cực đoan, nhưng cơ bản lượng mưa đã giảm so với hai ngày qua. Nước về các hồ chứa lớn tại tỉnh sẽ giảm. Xu hướng lũ trên các sông tại Quảng Ngãi dự báo sẽ ngừng dâng cao và rút chậm vào ngày mai”, ông Sỹ nói.

Chiều 29/10, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, khoảng 11h 30 phút ngày 29/10, hai tàu cá QNg 90737 TS và QNg 90816 TS của bà N.T.H.H và ông P.B, cùng trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), đang neo đậu tại khu vực thôn Mỹ Tân xã Bình Sơn thì bị đứt neo, trôi ra vùng biển Khe Hai.

Đến khoảng 12h50, tàu QNg 95591 TS của ông H.V (trú thôn Mỹ Tân) tiếp tục bị sóng lớn đánh trôi ra cửa biển Sa Cần. Tiếp đến tàu cá QNg 90586 TS của ông H.V cũng bị trôi dạt ra cùng khu vực.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và chủ tàu triển khai phương án hỗ trợ, đưa các tàu vào nơi an toàn.

Lu lich su Quang Ngai anh 6

Tàu cá của người dân bị đứt neo trôi dạt.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, sáng cùng ngày, trong quá trình hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ. Thượng tá Đinh Quang Tiến - Trưởng Công an xã Sơn Tây đã bị thương nặng.

Những ngày qua, mưa đặc biệt lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở xã Sơn Tây bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng công an xã được huy động tối đa, phối hợp cùng chính quyền địa phương di dời người dân, tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong lúc hỗ trợ một hộ dân gia cố mái nhà, nước lũ dâng nhanh, dòng chảy xiết bất ngờ làm sập mái và vách tường. Một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải khiến Thượng tá Tiến bị thương nặng.

Lu lich su Quang Ngai anh 7Lu lich su Quang Ngai anh 8

Thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải khiến Thượng tá Tiến bị thương nặng.

Dù bị thương nặng, Thượng tá Tiến vẫn cố gắng chỉ đạo Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân rồi mới đi sơ cứu và điều trị.

Theo ghi nhận, tình hình mưa lớn liên tục nhiều ngày đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập sâu. Tại các khu vực phía Tây tỉnh, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch, chia cắt nhiều khu vực, làm hư hại đường sá, tài sản của người dân.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng chủ trì họp khẩn ứng phó mưa lũ miền Trung

7h sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

11 giờ trước

Đà Nẵng tiếp tục mưa to, lũ đặc biệt lớn trên các sông

Đến ngày 30/10, mưa ở Đà Nẵng mới có xu hướng giảm dần với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

14 giờ trước

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' bệnh viện lớn nhất miền Trung

Mưa kỷ lục khiến Huế trải qua trận lũ lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, nhiều bệnh viện bị nhấn chìm, trong khi nhiều nơi ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, cô lập.

34:2051 hôm qua

https://tienphong.vn/cap-toc-dung-bao-cat-chan-kenh-ngan-nuoc-song-tran-vao-khu-trung-tam-quang-ngai-post1791609.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lũ lịch sử Quảng Ngãi Bao cát chặn lũ Lũ lịch sử Lũ Quảng Ngãi Lũ miền Trung

Đọc tiếp

Nu sinh o Ha Noi bo nha di vi gian me hinh anh

Nữ sinh ở Hà Nội bỏ nhà đi vì giận mẹ

55 phút trước 19:17 29/10/2025

0

Chỉ vì bị mẹ nhắc nhở, nữ sinh ở Hà Nội đã bỏ nhà đi khiến mọi người lo lắng. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc và tìm được nữ sinh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý