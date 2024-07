Cặp sao 'Nữ hoàng nước mắt' gặp rắc rối

Kim Soo Hyun vướng tin hẹn hò Kim Ji Won khi đăng loạt ảnh mới. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng xóa bỏ.

Ngày 2/7, tờ News1 đưa tin Kim Soo Hyun và bạn diễn Kim Ji Won tiếp tục vướng tin hẹn hò. Một ngày trước, Kim Soo Hyun đăng lên tài khoản Instagram cá nhân 4 bức hình được chụp sau buổi gặp gỡ người hâm mộ ở nước ngoài. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng xóa ba bức ảnh.

Trong các bức ảnh bị xóa, Kim Soo Hyun có trang phục và cách tạo dáng khá giống Kim Ji Won trong những hình ảnh được cô đăng lên trang cá nhân cách đây ít ngày.

Sự tương đồng đó khiến người hâm mộ cho rằng 2 ngôi sao hẹn hò. Đặc biệt, sau khi Kim Soo Hyun xóa bỏ các hình ảnh, tin đồn nói trên càng gây bàn tán. Người hâm mộ cho rằng việc Kim Soo Hyun xóa các tấm ảnh là để tránh khán giả tiếp tục thảo luận về mối quan hệ giữa anh với bạn diễn. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai công ty quản lý đều giữ im lặng trước thông tin trên.

Hình ảnh khiến 2 ngôi sao vướng tin hẹn hò. Ảnh: News1.

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won vừa qua đảm nhận vai vợ chồng trong bộ phim truyền hình của tvN Queen of Tears. Bộ phim đã phá vỡ tỷ suất người xem và trở thành dự án có rating cao nhất trong lịch sử phim truyền hình của tvN ở mức 24,9%.

Queen of Tears mô tả cuộc khủng hoảng hôn nhân của Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai) và Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun đảm nhận) sau 3 năm chung sống.

Thành công của phim tiếp tục củng cố danh tiếng, vị thế ngôi sao hàng đầu của Kim Soo Hyun và đưa Kim Ji Won lên một cột mốc mới trong sự nghiệp. Sau đó, hai diễn viên liên tục vướng tin hẹn hò.

Ngoài ra, Kim Soo Hyun còn bị đồn yêu Lim Na Young và Kim Sae Ron. Ngày 11/6, tờ Sports Chosun đưa tin trong video lan truyền trên mạng xã hội, Kim Soo Hyun và Lim Na Young được phát hiện cùng tham dự 2024 Ultra Music Festival Korea tổ chức tại Jung-gu, Incheon vào 7/6. Trong video, nam diễn viên đến gần Lim Na Young và nói chuyện, thậm chí thì thầm vào tai cô.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhiều cộng đồng trực tuyến khác nhau. Tuy nhiên, khi phản hồi truyền thông Hàn Quốc, công ty quản lý của cả 2 nghệ sĩ phủ nhận.