Cấp giấy chứng nhận đầu tư 'siêu' cảng Cần Giờ gần 5 tỷ USD

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) vừa công bố 12 dự án đầu tư xây dựng được chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh phối cảnh: Portcoast.

Trong số 12 dự án đầu tư xây dựng này, có dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link. Bên cạnh đó còn có 2 sáng kiến, chương trình hợp tác giữa đối tác Việt Nam và quốc tế được công bố.

Đối với siêu cảng Cần Giờ, liên danh nhà đầu tư thực hiện gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, CTCP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. Ngày 29/4, TP.HCM đã trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Trước đó, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 18/9/2026, trên cơ sở Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 16/1/2025 và Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 11/4/2026. Đến năm 2030, cảng dự kiến hoàn thành đầu tư ít nhất 2 cầu cảng; giai đoạn II tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại đến năm 2050.

Quy mô diện tích khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư 128.872 tỷ đồng (khoảng 4,9 tỷ USD ). Công suất thiết kế dự kiến 4,8 triệu TEUs vào năm 2030 và 16,9 triệu TEUs vào năm 2047 - gần bằng một nửa sản lượng container thông qua cảng Singapore hiện nay.

Giai đoạn đầu, dự kiến cảng có 2-4 bến, mục tiêu dài hạn đến năm 2050, cảng phát triển lên 13 bến, tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, đồng thời được xây dựng theo các tiêu chí an toàn, hiệu quả và xanh hóa - những yếu tố mà các hãng tàu quốc tế thường dùng để lựa chọn cảng trung chuyển.

Đối với dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link, đơn vị thực hiện là CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link. Dự án có quy mô diện tích khoảng 120,78 ha, tổng vốn đầu tư 16.835 tỷ đồng (khoảng 643,1 triệu USD ); công suất 25,6 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT.

Giai đoạn 1 của dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link đã hoàn thành 800 m cầu cảng chính và 190 m cầu cảng khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, dự án được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 7/9. Giai đoạn 1 đã đưa vào hoạt động từ tháng 1/2021; giai đoạn 2 dự kiến xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa vào hoạt động từ quý II/2026 đến quý IV/2030.

Hiện, Gemalink là một trong 19 cảng biển trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất lên tới 250.000 tấn, tương đương khoảng 24.000 TEUs. Sau 5 năm vận hành (2021-2025), cảng đã đón hơn 2.000 chuyến tàu cập bến, trong đó gần 70% là tàu trọng tải lớn từ 160.000 đến 232.606 tấn.

Trong danh mục 11 dự án đầu tư xây dựng còn có một số dự án hạ tầng logistics, công nghiệp như dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 (20,76 ha, tổng vốn đầu tư 1.742 tỷ đồng ), dự án Swift Logistics (tổng vốn đầu tư 25.850 tỷ đồng ).

Ở lĩnh vực công nghiệp có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - Giai đoạn 1 (tổng số vốn đăng ký 9.701 tỷ đồng ); cùng một loạt dự án nhà máy, công ty như sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES, Công ty TNHH XINYI GLASS Việt Nam, Công ty TNHH CHANG YUE TECHNOLOGY (VN), Công ty TNHH II-VI Việt Nam - Dự án Sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện, Công ty TNHH ITO AUTOMATION TECHNOLOGIES Việt Nam.