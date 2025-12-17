Cặp đôi trúng số với xác suất 1/24.000 tỷ

Một cặp vợ chồng ở miền trung xứ Wales (Vương quốc Anh) vừa trúng số lần 2 với mức tiền thưởng 1 triệu bảng Anh. Các chuyên gia xác suất đánh giá khả năng để xảy ra điều này là 1/24.000 tỷ.

Anh Richard Davies và chị Faye Stevenson-Davies đến từ thị trấn Brecon, xứ Wales, vừa trúng số lần 2 trong đời. Ảnh: PA.

Anh Richard Davies (49 tuổi) và vợ - chị Faye Stevenson-Davies (43 tuổi) - từng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng hồi tháng 6/2018 thông qua chương trình xổ số EuroMillions. Lần này, vận may lại tiếp tục mỉm cười với họ trong kỳ quay của giải Lotto ngày 26/11.

“Chúng tôi biết xác suất để xảy ra điều này là ít, mọi chuyện vô cùng khó tin, nhưng câu chuyện của chúng tôi cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra”, chị Faye chia sẻ với BBC.

Theo Allwyn, đơn vị vận hành giải xổ số quốc gia Anh, khả năng để cùng một cặp đôi trúng số ở cả hai giải EuroMillions và Lotto là 1/24.000 tỷ.

Dù liên tiếp gặp may mắn về tài chính, cặp đôi cho biết họ vẫn giữ lối sống bình dị, hướng về cộng đồng. Richard từng là thợ làm tóc, anh hiện làm tình nguyện viên tại một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở Cardiff. Anh giúp đỡ công việc kinh doanh của bạn bè bằng việc đi giao hàng miễn phí.

Faye từng là một y tá, hiện tham gia nấu ăn tình nguyện tại bếp ăn cộng đồng, đồng thời tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần cho các tổ chức từ thiện tại địa phương.

Trúng số giúp hai vợ chồng không còn bị áp lực về công việc và tài chính, nhưng họ không để bản thân ì trệ mà dành thời gian rảnh để chuyên tâm thực hiện các công việc phụng sự cộng đồng, giúp đỡ bạn bè, người thân. Faye cho biết cô vẫn sẽ làm công việc thiện nguyện theo đúng lịch được phân công trong ngày Giáng sinh.

“Lần trúng giải đầu tiên, chúng tôi tặng xe hơi cho người thân, tặng xe buýt cho đội bóng tại địa phương, cố gắng giúp đỡ họ hàng, bạn bè theo nhiều cách. Mọi thứ khi đó đều rất mới mẻ và chúng tôi thấy thật tuyệt vời khi có thể tạo nên sự khác biệt. Còn lần này, chúng tôi chưa vội quyết định điều gì. Trước mắt, chúng tôi chỉ muốn sống chậm lại và tận hưởng khoảnh khắc này”, Faye cho biết.