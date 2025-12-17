Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cặp đôi trúng số với xác suất 1/24.000 tỷ

  • Thứ tư, 17/12/2025 18:15 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Một cặp vợ chồng ở miền trung xứ Wales (Vương quốc Anh) vừa trúng số lần 2 với mức tiền thưởng 1 triệu bảng Anh. Các chuyên gia xác suất đánh giá khả năng để xảy ra điều này là 1/24.000 tỷ.

xo so anh 1

Anh Richard Davies và chị Faye Stevenson-Davies đến từ thị trấn Brecon, xứ Wales, vừa trúng số lần 2 trong đời. Ảnh: PA.

Anh Richard Davies (49 tuổi) và vợ - chị Faye Stevenson-Davies (43 tuổi) - từng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng hồi tháng 6/2018 thông qua chương trình xổ số EuroMillions. Lần này, vận may lại tiếp tục mỉm cười với họ trong kỳ quay của giải Lotto ngày 26/11.

“Chúng tôi biết xác suất để xảy ra điều này là ít, mọi chuyện vô cùng khó tin, nhưng câu chuyện của chúng tôi cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra”, chị Faye chia sẻ với BBC.

Theo Allwyn, đơn vị vận hành giải xổ số quốc gia Anh, khả năng để cùng một cặp đôi trúng số ở cả hai giải EuroMillions và Lotto là 1/24.000 tỷ.

Dù liên tiếp gặp may mắn về tài chính, cặp đôi cho biết họ vẫn giữ lối sống bình dị, hướng về cộng đồng. Richard từng là thợ làm tóc, anh hiện làm tình nguyện viên tại một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở Cardiff. Anh giúp đỡ công việc kinh doanh của bạn bè bằng việc đi giao hàng miễn phí.

Faye từng là một y tá, hiện tham gia nấu ăn tình nguyện tại bếp ăn cộng đồng, đồng thời tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần cho các tổ chức từ thiện tại địa phương.

Trúng số giúp hai vợ chồng không còn bị áp lực về công việc và tài chính, nhưng họ không để bản thân ì trệ mà dành thời gian rảnh để chuyên tâm thực hiện các công việc phụng sự cộng đồng, giúp đỡ bạn bè, người thân. Faye cho biết cô vẫn sẽ làm công việc thiện nguyện theo đúng lịch được phân công trong ngày Giáng sinh.

“Lần trúng giải đầu tiên, chúng tôi tặng xe hơi cho người thân, tặng xe buýt cho đội bóng tại địa phương, cố gắng giúp đỡ họ hàng, bạn bè theo nhiều cách. Mọi thứ khi đó đều rất mới mẻ và chúng tôi thấy thật tuyệt vời khi có thể tạo nên sự khác biệt. Còn lần này, chúng tôi chưa vội quyết định điều gì. Trước mắt, chúng tôi chỉ muốn sống chậm lại và tận hưởng khoảnh khắc này”, Faye cho biết.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

An Hòa

xổ số Tiền mã hóa trúng số cặp đôi Wales

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Giai xo so doc dac 1,8 ty USD cua My da co chu hinh anh

Giải xổ số độc đắc 1,8 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

21:57 7/9/2025 21:57 7/9/2025

0

Hai người chơi ở Missouri và Texas đã cùng trúng giải độc đắc trị giá khoảng 1,8 tỷ USD - giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ - theo thông báo trên trang web của công ty xổ số Powerball ngày 7/9.

Giai doc dac gan 1 ty USD co chu hinh anh

Giải độc đắc gần 1 tỷ USD có chủ

20:56 15/11/2025 20:56 15/11/2025

0

Một người chơi xổ số Mega Millions ở bang Georgia (Mỹ) vừa trúng giải độc đắc có giá trị lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử bang này, giá trị giải thưởng lên tới 980 triệu USD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý