Giải độc đắc gần 1 tỷ USD có chủ

Một người chơi xổ số Mega Millions ở bang Georgia (Mỹ) vừa trúng giải độc đắc có giá trị lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử bang này, giá trị giải thưởng lên tới 980 triệu USD.

Một tấm vé số Mega Millions được bán ra ngày 26/7/2022 tại New York, Mỹ. Ảnh: New York Post.

Trong kỳ quay số diễn ra vào tối 14/11, dãy số trúng thưởng gồm 1, 8, 11, 12, 57 và Mega Ball vàng số 7. Tấm vé may mắn được bán ra tại siêu thị Publix ở thành phố Newnan thuộc bang Georgia, Mỹ.

Bà Gretchen Corbin, Chủ tịch kiêm CEO Xổ số bang Georgia, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân của tấm vé số may mắn: “Chúng tôi rất vui mừng được gửi lời chúc mừng tới người trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử bang Georgia".

Việc tìm được tấm vé số trúng giải đã chấm dứt chuỗi thời gian dài Mega Millions không có người trúng độc đắc.

Hiện, chủ nhân giải độc đắc vẫn chưa liên hệ nhận giải. Trước đó, giải Mega Millions đã có 39 kỳ quay liên tiếp không tìm được người thắng giải độc đắc.

Hiện tại, người thắng giải có thể nhận toàn bộ 980 triệu USD theo hình thức trả góp trong vòng 30 năm, hoặc nhận giải một lần với giá trị vào khoảng 452,2 triệu USD . Người trúng Mega Millions tại Georgia có 180 ngày kể từ ngày quay số để liên hệ nhận thưởng.

Georgia hiện có 17 người từng trúng giải độc đắc của Mega Millions, bang này đã trải qua 8 năm không có người thắng giải cho tới khi xuất hiện người trúng giải 980 triệu USD .

Giải độc đắc 980 triệu USD lần này là giải thưởng lớn thứ 8 trong lịch sử 29 năm vận hành của giải xổ số Mega Millions, vượt mức thưởng 810 triệu USD của tấm vé số từng được bán ra tại một trạm xăng ở bang Texas (Mỹ) hồi tháng 9/2024.

Giải 980 triệu USD là giải lớn nhất kể từ khi Mega Millions tiến hành thay đổi giá vé hồi tháng 4, từ 2 USD /vé lên 5 USD /vé.

Việc nâng giá vé được quảng bá là nhằm tăng giá trị giải thưởng ở các hạng mục không phải giải độc đắc, đồng thời cải thiện tỷ lệ trúng giải độc đắc và nâng mức khởi điểm của giải độc đắc từ 20 triệu lên 50 triệu USD .

Tỷ lệ trúng độc đắc của xổ số Mega Millions hiện là 1/290,4 triệu. Giải sẽ quay về mức khởi điểm 50 triệu USD trong kỳ quay vào ngày 18/11.