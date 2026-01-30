Cấp bằng Tổ quốc ghi công với 49 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Chính phủ đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Ngày 30/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20 về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: Phương Loan.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định theo đề nghị của Bộ Nội vụ (trường hợp đặc biệt khi chưa bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 72 Nghị định số 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng); không áp dụng đối với các trường hợp khác.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng ngày, Thủ tướng có Quyết định số 202 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Đây là những chiến sĩ anh dũng trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 vào các mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn.

Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, diễn ra Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).

Xem danh sách 49 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định được cấp bằng Tổ quốc ghi công TẠI ĐÂY.