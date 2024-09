Cặp bạn thân tỷ phú USD

Trước đó, cập nhật từ Forbes cho biết Swift đã dắt túi thêm 200 triệu USD từ tất cả nguồn thu. The Eras Tour của cô hiện vẫn thống trị thị trường concert toàn cầu. Bên cạnh đó, tài sản của Swift tăng nhanh nhờ hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trực tuyến của album mới The Tortured Poets Department với tổng 31 bài hát. Chủ nhân hit Blank Space từ lâu đã được mệnh danh "cỗ máy in tiền" khi từng 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất. Ảnh: Variety.