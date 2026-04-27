Cao điểm hành động kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Chiều 27/4, tại buổi làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng.

Bước đầu đạt kết quả tích cực

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước và TP.HCM, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời là năm kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng.

Trong bối cảnh đó, Thành phố đặt mục tiêu cao trong phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Trên tinh thần chủ động, quyết liệt, khoa học, bài bản theo nguyên tắc “6 rõ”, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng thực chất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Thành phố xác định việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định trong việc cụ thể hóa tầm nhìn, định hình chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Công tác quán triệt được tổ chức khẩn trương, đồng bộ, bài bản từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm 100% cán bộ chủ chốt, đảng viên được học tập, tiếp thu đầy đủ.

Thành phố thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương trong triển khai học tập Nghị quyết đối với trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân. Phương thức triển khai có nhiều đổi mới theo hướng linh hoạt, hiệu quả, kết hợp trực tiếp với trực tuyến; tổ chức các lớp chuyên đề, chuyên sâu theo lĩnh vực, đối tượng; đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, học tập trực tuyến và truyền thông đa kênh, góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu và mở rộng tính lan tỏa.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 15 CTrHĐ/TU (ngày 30-3-2026), cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo hướng đồng bộ, liên thông. UBND Thành phố chủ động thể chế hóa, ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai, gắn chặt với yêu cầu điều hành và mục tiêu trọng tâm là tăng trưởng 2 con số. Đối với 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Thành phố đã ban hành 9/9 chương trình hành động và 9/9 kế hoạch triển khai; phân công rõ cơ quan chủ trì, lộ trình và sản phẩm đầu ra.

Nhìn chung, công tác quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, có chiều sâu. Phương thức tổ chức đổi mới, gắn chặt giữa “học tập” và “hành động”, “nhận thức” và “thực thi”. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị, củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động, hình thành nền tảng vững chắc để đưa các định hướng chiến lược của Trung ương nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng.

Đẩy nhanh triển khai 200 công trình, dự án trọng điểm

Về công tác kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cao điểm hành động, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân; tổ chức đồng bộ từ thành phố đến tất cả xã, phường, đặc khu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

Thành phố cũng xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị, Thành phố tập trung chăm lo toàn diện cho người có công, hộ nghèo và công nhân lao động; đẩy mạnh xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với quyết tâm di dời, sắp xếp lại nhà ở ven kênh rạch để nâng tầm mỹ quan đô thị.

Đại biểu tham dự buổi làm việc, chiều 27/4. Ảnh: Việt Dũng.

Trong đầu tư phát triển, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện ít nhất 200 công trình, dự án trọng điểm chào mừng các kỳ đại hội và ngày lễ lớn, ưu tiên các hạ tầng chiến lược có sức lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Về văn hóa và khoa học, Thành phố tổ chức chuỗi sự kiện nghệ thuật, hội thảo khoa học và triển lãm quy mô lớn nhằm khơi dậy giá trị truyền thống, bồi đắp lòng tự hào và lan tỏa khát vọng cống hiến trong mọi tầng lớp nhân dân.

Một số công trình tiêu biểu dự kiến khởi công chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác như: Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (kết nối trung tâm Thành phố với sân bay quốc tế Long Thành); cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành gắn với công viên bờ sông; cảng container Cái Mép Hạ; cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng.

Hoàn thiện nền tảng quy hoạch tổng thể TPHCM

Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương về công tác quy hoạch tổng thể TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin, trên cơ sở Nghị quyết số 260/2025/QH15, TP.HCM đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể theo hướng tích hợp, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng. Đồng thời tích hợp quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung. Thành phố đã thuê liên danh tư vấn (trong đó có 2 đơn vị uy tín quốc tế), kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn tài trợ hợp pháp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng.

Đến nay, đã hoàn thành các nội dung nền tảng gồm: khung chiến lược phát triển, kịch bản tăng trưởng, mô hình cấu trúc không gian tổng thể, xác định các cực tăng trưởng và danh mục dự án ưu tiên.

Thành phố đang triển khai theo lộ trình cụ thể: hoàn thiện khung chiến lược và phương án sơ bộ trong tháng 5 đến tháng 6-2026; xây dựng phương án quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 7 đến tháng 8-2026; hoàn thiện hồ sơ trong tháng 9/2026; trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 10/2026.

Các định hướng cơ bản của quy hoạch gồm: Thời kỳ quy hoạch: 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Tầm nhìn đến năm 2050: Xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Quy mô dân số: Khoảng 20-22 triệu người vào năm 2050. Định hướng tăng trưởng: GRDP tăng bình quân khoảng 10%/năm, quy mô đạt khoảng 1.200 tỷ USD . Đất xây dựng đô thị khoảng 290.000-320.000ha. Định hướng không gian: Phát triển theo mô hình đa trung tâm, tổ chức theo tư duy “ba vùng - ba hành lang”; gắn với các cực tăng trưởng như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ thống cảng biển - logistics và các hành lang giao thông chiến lược theo mô hình TOD.

TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hùng.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định quy hoạch tổng thể TP.HCM. Theo lộ trình, quy hoạch tổng thể sẽ được hoàn thiện và trình HĐND Thành phố xem xét trước khi phê duyệt chính thức. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo nghị quyết 88 của HĐND TP liên quan thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể. Sở Tài chính là cơ quan thường trực quản lý nhà nước về hoạt động lập quy hoạch tổng thể, có trách nhiệm điều phối chung các hoạt động liên quan. Tham mưu UBND TP phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị tham gia. Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn về kiểm tra, thẩm định các nội dung liên quan đến quy hoạch tổng thể. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.