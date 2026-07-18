Cạnh tranh gay gắt vào đại học, có trường 1 chọi 10

ĐH Y Dược TPHCM và trường ĐH Kinh tế - Luật có tỷ lệ cạnh tranh hơn 6 thí sinh cho một chỉ tiêu, riêng trường ĐH Công thương TPHCM có tỷ lệ chọi 1/10.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TPHCM.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, nhiều trường tại TP.HCM đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

ĐH Y dược TP.HCM: 1 chọi 6

Ngày 17/7, ĐH Y Dược TP.HCM cho biết theo dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, trường ghi nhận hơn 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2026.

Năm nay, trường chỉ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển và không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.746, bao gồm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy định, diện chính sách ưu tiên và dự bị đại học. Nếu các diện tuyển thẳng và dự bị đại học không sử dụng hết chỉ tiêu, số lượng còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với hơn 17.000 thí sinh đăng ký so với 2.746 chỉ tiêu, ước tính tỷ lệ cạnh tranh vào ĐH Y Dược TP.HCM năm nay ở mức hơn 6 thí sinh cho một suất trúng tuyển. Năm ngoái, điểm chuẩn của Đại học Y Dược TP.HCM từ 17 đến 27,3, cao nhất là ngành Y khoa.

Trường ĐH Công thương TP.HCM: 1 chọi 10

Trong khi đó, trường ĐH Công thương TP.HCM ghi nhận gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trường ĐH Công Thương TP.HCM, cho biết năm 2026, trường tuyển 8.500 chỉ tiêu đại học chính quy cho 39 ngành đào tạo và 1.000 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế. Với số lượng thí sinh đăng ký hiện nay, trung bình mỗi chỉ tiêu có gần 10 thí sinh cạnh tranh.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường ĐH Công Thương TP.HCM dao động từ 17 đến 24,5 điểm. Trong đó, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất là 24,5 điểm; nhiều ngành thuộc khối kinh tế, thương mại, du lịch, luật và công nghệ thông tin đều lấy trên 23 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trường ĐH Kinh tế - Luật tăng 500 chỉ tiêu

Tương tự, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) ghi nhận hơn 20.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tính trung bình, mỗi chỉ tiêu của trường ĐH Kinh tế - Luật có hơn 6 thí sinh cạnh tranh

Trả lời Tiền Phong chiều 17/7, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết đây là số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường tính đến thời điểm hiện tại theo dữ liệu từ hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Năm 2026, trường tuyển 3.200 chỉ tiêu, tăng 500 chỉ tiêu so với năm trước. Ngoài diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, phần lớn chỉ tiêu được dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp.

Điểm xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực V-ACT, học bạ THPT cùng điểm cộng và điểm ưu tiên.

Trường quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 60/100 đối với tất cả các ngành (chưa tính điểm cộng và điểm ưu tiên). Đồng thời, thí sinh phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 15/30 trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Riêng nhóm ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, thí sinh phải có điểm môn Toán hoặc Ngữ văn trong học bạ và kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 6 điểm trở lên. Với tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), cả hai môn Toán và Ngữ văn đều phải đạt tối thiểu 6 điểm.

Năm nay, trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, D01, D07, X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật) và X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học).