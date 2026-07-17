Thay đổi đáng chú ý với du học sinh Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành quy định sinh viên quốc tế sẽ không được ở lại Mỹ quá 4 năm, trừ trường hợp được chính phủ liên bang chấp thuận gia hạn.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Theo AP, Bộ An Ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố quy định hôm 17/7, đánh dấu sự thay đổi cơ chế đã được áp dụng trong nhiều năm. Theo quy định hiện hành, sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ được phép ở lại cho đến khi kết thúc chương trình đào tạo. Nhiều chương trình được thiết kế kéo dài hơn 4 năm nên người học vẫn có thể ở Mỹ cho đến khi hoàn thành khóa học.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Ngoài việc giới hạn thời gian lưu trú, quy định mới còn ra điều kiện về thời điểm và quy trình sinh viên được phép chuyển chuyên ngành hoặc thay đổi chương trình đào tạo.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho biết quy định mới nhằm giải quyết lỗ hổng mà một số sinh viên quốc tế đã tận dụng để kéo dài thời gian học và tiếp tục lưu trú tại Mỹ.

Ông Mullin cho rằng việc áp dụng giới hạn thời gian cụ thể đối với thị thực sinh viên sẽ giúp Mỹ tăng cường khả năng sàng lọc, thẩm tra và giám sát công dân nước ngoài.

“Quy định này đảm bảo sinh viên nước ngoài tập trung vào mục đích chính của họ: Hoàn thành chương trình học và trở về nước", ông Mullin nói.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo các trường đại học đã phản đối các sách chính mới, cho rằng sự thay đổi này sẽ làm tăng khối lượng thủ tục hành chính đối với các cơ sở giáo dục và chính phủ liên bang.

"Bước đi này là không cần thiết và trùng lặp", bà Zuzana Wootson, Phó giám đốc Chính sách liên bang tại Liên minh các Chủ tịch về Giáo dục Đại học và Nhập cư, nhận định. Theo bà, sinh viên quốc tế vốn là một trong những nhóm không định cư được giám sát chặt chẽ nhất tại Mỹ, với quy trình quản lý nghiêm ngặt từ DHS và các cơ sở giáo dục.

Quy định mới được ban hành vào thời điểm tỷ lệ tuyển sinh quốc tế của Mỹ đang trên đà sụt giảm. Việc này đã tác động trực diện đến các trường đại học có hỗ trợ tài chính nhỏ và tỷ lệ sinh viên quốc tế cao.

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo trạng thái bất ổn kéo dài sẽ đẩy nhân tài dịch chuyển sang các quốc gia khác, để lại hệ lụy cho thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ.

“Trong bối cảnh cuộc đua thu hút nhân tài toàn cầu đang ngày càng khốc liệt, chính sách này đi ngược lại xu thế. Nó gửi thông điệp tới những sinh viên và học giả xuất sắc trên thế giới rằng nước Mỹ đang dần trở nên kém thân thiện, bất định và thiếu cam kết”, bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế, nhấn mạnh.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng một loạt các biện pháp trấn áp đối với sinh viên quốc tế. Mùa xuân năm ngoái, việc hủy hàng loạt tình trạng cư trú hợp pháp của sinh viên đã khiến nhiều người phải tìm cách lẩn trốn hoặc rời khỏi Mỹ vì lo sợ bị giam giữ.

Chính phủ liên bang cũng yêu cầu người xin thị thực cung cấp tài khoản mạng xã hội để tăng cường kiểm tra an ninh. Đồng thời, các lệnh cấm áp đặt lên một số quốc gia tại châu Phi, Trung Đông và châu Á càng thu hẹp cơ hội xin visa nhập cảnh vào Mỹ của học sinh nước ngoài.