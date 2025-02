Cảnh sát hút xăng từ xe tuần tra, giúp người phụ nữ lúc 2h sáng

Phát hiện người phụ nữ đứng dọc đường lúc 2h sáng vì xe hết xăng trên đường về quê, tổ CSGT đến hỗ trợ, hút xăng từ ôtô tuần tra, nạp vào xe máy để người này tiếp tục hành trình.

Ngày 6/2, Đội CSGT đường bộ Số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, các cán bộ chiến sĩ trong đội vừa hỗ trợ một người phụ nữ gặp sự cố trên đường về quê đầu năm mới.

Xe hết xăng lúc 2h sáng nên chị Thúy phải đứng bên đường chờ trời sáng rồi tìm người giúp đỡ.

Trước đó vào khoảng 2 giờ sáng 6/2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 7, đoạn qua địa phận xóm 3 (xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện người phụ nữ đứng trên đường giữa thời tiết lạnh giá.

Tổ công tác tiếp cận hỏi thăm thì được biết người phụ nữ này tên Thúy (SN 1988, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) là giáo viên trường mầm non xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn). Chị Thúy cho biết do gia đình ở quê có việc nên đã tự chạy xe máy về với khoảng cách hơn 250 km. Trên đường đi, xe chị Thúy hết xăng. Do thời điểm này là 2h sáng, đường vắng người qua lại nên chị Thúy phải đứng tại chỗ chờ trời sáng rồi tìm người giúp đỡ.

Tổ CSGT hút xăng từ xe ôtô tuần tra rồi nạp vào xe máy để chị Thúy tiếp tục hành trình dài an toàn.

Sau khi kiểm tra, các chiến sĩ CSGT đã dùng vòi hút xăng từ xe tuần tra rồi nạp đầy bình cho xe máy của chị Thúy. Các chiến sĩ CSGT cũng hỗ trợ buộc lại đồ đạc cá nhân và động viên để chị Thúy tiếp tục hành trình dài an toàn.

Xúc động khi được giúp đỡ, chị Thúy gửi lời cảm ơn và xin phép được viết những lời cảm ơn chân thành nhất đến Tổ công tác CSGT trên trang cá nhân facebook của mình.

