Cảnh sát giao thông kịp thời đưa bé trai nguy kịch đi cấp cứu

Trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 10 tháng tuổi đang nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào chiều 20/5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 do Trung tá Lê Vũ Phong làm tổ trưởng, cùng các thành viên là Thiếu tá Phạm Chí Công, Đại úy Võ Thành Trung và Thiếu tá Dương Minh Trọng đang làm nhiệm vụ, thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở người phụ nữ bế theo bé trai có biểu hiện tím tái.

Người mẹ cho biết bé trai tên N.V.Đ.K (sinh ngày 11/7/2025) bị sốt cao, khó thở và liên tục quấy khóc. Người mẹ trong trạng thái vô hoảng loạn vì lo lắng cho sức khỏe của bé trai và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã sử dụng ôtô chuyên dùng của Cảnh sát giao thông để chở người mẹ và cháu bé. Đồng thời, một môtô đặc chủng của lực lượng đi trước mở đường, nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, sức khỏe của cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Hành động nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 1 không chỉ thể hiện tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", mà còn góp phần lan tỏa, làm đẹp thêm hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trong lòng người dân.