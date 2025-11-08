Cảnh sát cơ động giúp dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi

|
Từ 6h30 ngày 7/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã có mặt tại các điểm thiệt hại nặng ở Gia Lai, Quảng Ngãi để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão.
Lực lượng cảnh sát cơ động chia nhóm đến các khu vực dân cư bị tốc mái, nhà đổ, hỗ trợ sửa chữa hơn 25 căn nhà và giúp người dân ổn định nơi ở tạm thời.
Trong điều kiện thời tiết vẫn còn mưa rải rác, các chiến sĩ tiếp tục dọn dẹp rác, bùn đất, giúp người dân làm sạch sân nhà, lối đi và khơi thông cống thoát nước. Ngoài hỗ trợ nhà dân, lực lượng còn tiến hành vệ sinh, tu sửa các trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan nhằm bảo đảm các đơn vị sớm hoạt động bình thường.
Cảnh sát cơ động phối hợp cùng người dân khuân vác, sắp xếp lại tài sản bị ướt, đổ vỡ sau bão; hỗ trợ di chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn, tránh nguy cơ chập điện.
"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ cảnh sát luôn nêu cao tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ', khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, tích cực, chủ động thực hiện tốt phong trào thi đua 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' của Bộ Công an. Hoạt động ra quân khắc phục hậu quả bão số 13 là việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của Trung đoàn 23", đại diện Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ chia sẻ.
Các chiến sĩ CSCĐ dọn bùn tại khu dân cư. Sau bão, nhiều tuyến đường ở các tỉnh chịu ảnh hưởng như Gia Lai, Quảng Ngãi vẫn ngổn ngang bùn đất, rác. Bão số 13 gây thiệt hại nặng, làm 5 người chết, hơn 2.500 nhà tốc mái, hàng nghìn hộ rơi vào cảnh mất điện.
Mặc dù bão đã suy yếu thành vùng áp thấp, miền Trung vẫn đối mặt với mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong những ngày tiếp theo, vùng mưa vừa, mưa to có thể dịch lên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang rà soát thiệt hại do bão Kalmaegi. Dự báo khoảng ngày 10-11/11, bão Fung-wong có thể tiến vào Biển Đông, khả năng trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Cường độ bão dự báo rất mạnh song khả năng tác động trực tiếp đến đất liền Việt Nam là không cao.
