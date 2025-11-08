Cảnh sát cơ động giúp dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi

Trong điều kiện thời tiết vẫn còn mưa rải rác, các chiến sĩ tiếp tục dọn dẹp rác, bùn đất, giúp người dân làm sạch sân nhà, lối đi và khơi thông cống thoát nước. Ngoài hỗ trợ nhà dân, lực lượng còn tiến hành vệ sinh, tu sửa các trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan nhằm bảo đảm các đơn vị sớm hoạt động bình thường.