Cảnh sàm sỡ bị chỉ trích dữ dội trong phim ngắn

Phim ngắn tiếp tục trở thành tâm điểm gây chú ý ở Trung Quốc. Cảnh sàm sỡ trong một dự án đang khiến công chúng nước này bức xúc.

Tờ China đưa tin cư dân mạng đã phát hiện và báo cáo cảnh sàm sỡ trong tập 28 của bộ phim ngắn có tựa đề Trở lại trước vụ tráo đổi trẻ em, tiểu thư phủ Hầu tước thắng lớn. Trong cảnh này, nhân vật nữ bị bắt cóc. Nam diễn viên dùng một tay bịt miệng nữ diễn viên từ phía sau, tay kia vòng quanh người cô. Đáng nói, tay trái của nam diễn viên đặt trên ngực nữ diễn viên và dường như có hành vi sờ mó.

Cảnh phim đang gây tranh cãi. Ảnh: China.

Bộ phim đang đứng thứ 5 trong danh sách phim thịnh hành về chủ đề tái sinh trên nền tảng này. Tờ China nhận định bộ phim đang mức độ nổi tiếng cao. Nhóm sản xuất vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, người xem cảm thấy phẫn nộ và chỉ trích nam diễn viên.

Trong những năm gần đây, phim ngắn đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc đại lục. Một loại là phim ngắn màn hình dọc, phù hợp để xem trên thiết bị di động. Loại hình này có mỗi tập dài khoảng 2 đến 3 phút, tổng cộng có 60, 80 hoặc thậm chí 100 tập, với tổng thời lượng khoảng 2 đến 3 giờ. Loại khác là phim ngắn màn hình ngang. Cả hai đều là sản phẩm kinh phí thấp và khá phổ biến với cư dân mạng.

Theo Sina, quy mô thị trường phim ngắn tại Trung Quốc đạt khoảng 67 tỷ NDT vào năm 2025, phản ánh sự bùng nổ rõ rệt của một ngành công nghiệp giải trí mới nổi.

Tuy nhiên, The Paper nhận định thách thức cấp bách nhất hiện nay của phim ngắn nằm ở vấn đề kịch bản. Ngành phim ngắn được cho là cần khẩn trương tìm kiếm các hướng nội dung đa dạng hơn, bao gồm những nguồn chất liệu mới, đột phá sáng tạo và khả năng phát triển theo hướng dài tập.

Việc lạm dụng các mô-típ như tổng tài mất trí nhớ, nhận nhầm ân nhân, con đi tìm cha hay ký hợp đồng hôn nhân, nữ phụ thủ đoạn, độc ác bắt cóc nữ chính… khiến ngành công nghiệp này rơi vào tình trạng trì trệ sáng tạo.