Cảnh khỏa thân gây sốc trong ‘Gia tộc Rồng’

Tài tử Ewan Mitchell để lộ toàn bộ cơ thể trong một cảnh quay của tập 3 “House of the Dragon”. Đây hoàn toàn là ý tưởng của anh, giúp thể hiện rõ nét tính cách nhân vật.

Tập 3 của series đình đám House of the Dragon mùa thứ hai vừa lên sóng đã gây không ít tranh luận, đặc biệt là về cảnh khỏa thân của nhân vật Hoàng tử Aemond Targaryen (do nam diễn viên Ewan Mitchell thủ vai). Nhân vật có một cảnh để lộ toàn bộ cơ thể tại một nhà thổ ở King's Landing.

Đây được cho là cảnh khỏa thân 100% đầu tiên trong cả hai mùa House of the Dragon. Mặc dù khán giả đã quen với việc phim có nhiều cảnh nóng, song hình ảnh Ewan Mitchell trong trạng thái trần trụi, để lộ bộ phận nhạy cảm vẫn khiến nhiều người cảm thấy sốc.

Cảnh phim nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên nhiều diễn đàn phim và mạng xã hội như X (tiền thân là Twitter) hay Instagram. Nhiều ý kiến thắc mắc về việc House of the Dragon xuất hiện cảnh nóng táo bạo như vậy. Một số người còn cho rằng họ cảm thấy “bội thực” vì lượng cảnh nóng dày đặc trong loạt phim xoay quanh chủ đề tranh giành quyền lực.

Aemond Targaryen gây sốc vì cảnh nude táo bạo. Ảnh: HBO.

Trả lời phỏng vấn tờ Variety, Geeta Patel - đạo diễn House of the Dragon - tiết lộ rằng ý tưởng nude 100% do chính Ewan Mitchell đề xuất. Nam diễn viên muốn làm như vậy để khắc họa rõ nét sự dễ tổn thương của nhân vật. Ngoài ra, nó cũng thể hiện một Aemond Targaryen nhẫn tâm, không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.

Mùa 2 House of the Dragon dẫu có sự tụt giảm về rating so với mùa 1 nhưng vẫn là một trong những phim truyền hình được xem nhiều nhất hiện nay, ra mắt với gần 8 triệu lượt xem trên mọi nền tảng.

Bất chấp những tranh cãi trái chiều, tiền truyện Game of Thrones vẫn nhận được nhiều lời khen về nội dung kịch tính, hấp dẫn. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận về số điểm cao 90% từ cả giới chuyên gia lẫn khán giả đại chúng.