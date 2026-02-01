Cảnh giác ma túy 'núp bóng' trên không gian mạng: Mối đe dọa giới trẻ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã và đang chỉ đạo lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy "núp bóng" trên không gian mạng để phòng ngừa, ngăn chặn.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, các đối tượng đã và đang thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi, ẩn danh và khó phát hiện, đặc biệt là lợi dụng trên không gian mạng để mua bán ma túy "núp bóng" dưới các sản phẩm tưởng chừng vô hại, nhắm thẳng vào đối tượng là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã và đang chỉ đạo lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy "núp bóng" trên không gian mạng để phòng ngừa, ngăn chặn.

Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm phát hiện, thu giữ một số mẫu bao bì. Ảnh: C04.

Ma túy "đội lốt" sản phẩm hợp pháp

Không còn cảnh mua bán lén lút nơi góc hẻm hay quán xá, hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới tên gọi các sản phẩm như: thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco, chất kích thích nhẹ… với những cái tên nghe "vô hại", dễ gây tò mò. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác "hợp pháp", "không gây nghiện", "chỉ giúp thư giãn"…

Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán, mọi giao dịch được thực hiện qua mạng, tiền được chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, gói hàng thông thường, gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Chính sự "tiện lợi", kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, lơ là, không kiểm soát, ít ai ngờ rằng ngay trong những bưu kiện tưởng như vô hại được chuyển đến tận nhà lại chứa đựng, tiềm ẩn chất ma túy nguy hiểm.

Tác hại không hề "nhẹ" như lời quảng cáo

Trái với những lời dụ dỗ, các loại ma túy núp bóng này tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, suy giảm trí nhớ, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi.

Đối với thanh thiếu niên, lứa tuổi đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, hậu quả càng nghiêm trọng hơn: Ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng học tập, tư duy; dễ dẫn đến nghiện, từ đó phát sinh hành vi vi phạm pháp luật; gia tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn cảm xúc, thậm chí tự gây hại cho bản thân và những người xung quanh…Không ít trường hợp chỉ vì tò mò thử một lần đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm phát hiện, thu giữ ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, gói hàng thông thường. Ảnh: C04.

Dấu hiệu để cha mẹ, thầy cô cần đặc biệt lưu ý

Để kịp thời phòng ngừa, cha mẹ và giáo viên cần quan tâm, theo dõi sát sao những biểu hiện bất thường của con em, học sinh như: Thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia các nhóm kín trên mạng, có biểu hiện che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, giải thích mập mờ về món đồ bên trong; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi kéo dài; chi tiêu bất thường, thường xuyên xin tiền nhưng không rõ mục đích.

Tobaco là cần sa tổng hợp giá rẻ, dễ mua, gây kích thích thần kinh, ảo giác mạnh và có thể gây tổn thương não khi sử dụng lâu dài. Ảnh: C04.

Chung tay ngăn chặn từ gia đình và nhà trường

Phòng, chống ma túy trong môi trường học đường và gia đình không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Cha mẹ cần tăng cường trò chuyện, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho con em; đồng thời nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng chống ma túy vào các hoạt động giáo dục. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Ma túy dù được "khoác áo" tinh vi đến đâu thì bản chất hủy hoại con người vẫn không thay đổi. Sự cảnh giác, quan tâm đúng mức của mỗi gia đình, mỗi thầy cô giáo chính là pháo đài, lá chắn đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy trong thời đại số hiện nay.