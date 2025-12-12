Cảnh báo nội dung bạo lực, nhạy cảm trong video trẻ em trên YouTube

Nhiều clip trên YouTube xuất hiện cảnh bạo lực được lồng ghép tinh vi trong nội dung dành cho trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của trẻ.

Nội dung độc hại của nước ngoài cũng có thể tiếp cận trẻ em Việt Nam,

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) mới phát cảnh báo về việc nhiều clip hoạt hình dành cho trẻ nhỏ trên YouTube xuất hiện nội dung độc hại, được lồng ghép tinh vi giữa các cảnh quay quen thuộc.

Cụ thể, các đối tượng lợi dụng màu sắc bắt mắt và những nhân vật hoạt hình dễ thương và có phần vô hại để che giấu hành vi cài cắm nội dung nhạy cảm, thậm chí là các hành vi bạo lực, giết chóc.

Đáng chú ý, các kênh YouTube trẻ tiếp xúc trong thời gian vừa qua lại là kênh nước ngoài và đạt hàng triệu lượt xem. Trong đó, một clip hiện đã đạt hơn 7,7 triệu lượt xem.

Phía công an nhấn mạnh rằng những hình ảnh phản cảm, lệch chuẩn này có thể gây tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ. Hơn nữa, đây không còn là trường hợp cá biệt mà đã ngày càng lan rộng, càng tăng thêm nguy cơ trẻ tiếp xúc thông tin độc hại khi sử dụng mạng xã hội.

Loạt clip độc hại trên YouTube dễ dàng tiếp cận trẻ nhỏ.

Trước tình trạng này, Công an TP.HCM khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, trở thành “lá chắn” đầu tiên bảo vệ trẻ trong môi trường số.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị cha mẹ thường xuyên kiểm tra lịch sử xem clip trên các thiết bị, chặn hoặc xóa ngay những kênh có dấu hiệu chứa nội dung lệch chuẩn, đồng thời cài đặt YouTube Kids, chế độ hạn chế hoặc lựa chọn danh sách kênh an toàn theo độ tuổi.

Phụ huynh cũng được khuyến nghị không để trẻ sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà không có sự quan sát của người lớn.

Công an đặc biệt lưu ý nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, quấy rối hoặc biểu hiện tâm lý bất thường do tiếp xúc với nội dung độc hại, gia đình cần liên hệ ngay tổng đài 111 - đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em. Tổng đài hoạt động 24/7, miễn phí và sẵn sàng hướng dẫn xử lý kịp thời.

"Mỗi gia đình cần tăng cường kiểm soát hoạt động sử dụng mạng Internet của trẻ; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và cơ quan chức năng để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe dọa an toàn của trẻ em", Công an TP.HCM nhấn mạnh.