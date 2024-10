Cảnh báo của Mourinho lột tả đúng về Manchester United

Sáu năm đã trôi qua kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, nhưng những lời phàn nàn của ông về câu lạc bộ vào thời điểm đó, tưởng chừng như là những lời oán trách, giờ đây lại trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết.

Khi Mourinho bị sa thải vào tháng 12/2018, Manchester United chìm trong tình trạng chia rẽ và xung đột nội bộ, với các mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ ngày càng căng thẳng. Khi đó, những lời chỉ trích của “Người đặc biệt” về cách quản lý, hành vi và tinh thần của đội bóng dường như là hành động đổ lỗi của một người đàn ông cố gắng bảo vệ danh tiếng của mình.

Tuy nhiên, thời gian chứng minh rằng những gì Mourinho nói ra không chỉ là sự thất vọng của một HLV bị sa thải, mà là những cảnh báo có cơ sở về những vấn đề mang tính hệ thống tại Old Trafford.

Phát biểu đáng chú ý nhất của Mourinho là khi ông cho rằng việc đưa Manchester United về đích ở vị trí thứ hai tại Premier League mùa giải 2017/18 là một trong những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Mourinho mất đi sự kiêu hãnh của mình khi khen ngợi một kết quả mà trước đây sẽ bị coi là thất bại tại Old Trafford.

“Nếu tôi nói với bạn rằng tôi coi việc kết thúc ở vị trí thứ hai với Man Utd là một trong những công việc tốt nhất trong sự nghiệp của mình, bạn sẽ nói tôi điên”, ông nói vào năm 2019.

Tuy nhiên, kể từ đó, không một HLV nào của Manchester United United trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson có thể vượt qua thành tích của ông với 81 điểm, bao gồm 25 chiến thắng và hiệu số bàn thắng +40.

Ở mùa 2024/25, Manchester United hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, có hiệu số bàn thắng âm và cách top 4 khoảng cách 6 điểm, cho thấy kỷ lục của Mourinho vẫn an toàn trong mùa giải này.

Sau thất bại trước Sevilla ở vòng 16 đội Champions League năm 2018, Mourinho có phát biểu dài 12 phút về sự suy yếu “di sản châu Âu” của Manchester United, nhằm lý giải cho thất bại này. Ông nhấn mạnh rằng Sevilla, dù không phải đội bóng mạnh nhất châu Âu, vẫn có nhiều cầu thủ có thể đá chính trong đội hình của “Quỷ đỏ”.

Năm năm sau, câu chuyện cũ lại lặp lại khi Manchester United của Erik ten Hag bị loại khỏi tứ kết Europa League bởi cùng đối thủ đó. Dường như, “di sản châu Âu” của Manchester United vẫn chưa được cải thiện.

Những thất bại liên tiếp tại Champions League và Europa League trong những năm qua càng chứng minh lời nói của Mourinho là logic. “Quỷ đỏ” có hai lần bị loại ngay từ vòng bảng Champions League trong bốn mùa giải gần đây và ở mùa giải Europa League này, họ cũng khởi đầu không suôn sẻ, với những trận hòa đáng thất vọng trước Twente và Porto. Những vấn đề cơ bản của đội bóng ở đấu trường châu Âu vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Mourinho nhiều lần lên án tinh thần thi đấu thiếu quyết liệt của các cầu thủ Manchester United, cho rằng họ thiếu đi sự khát khao chiến thắng cần thiết. Điển hình như sau trận thắng Brighton đưa đội vào bán kết FA Cup năm 2018, ông chỉ thẳng ra sự thiếu cá tính của phần lớn đội hình, ngoại trừ Nemanja Matic.

Những chỉ trích của Mourinho phơi bày một vấn đề sâu xa hơn: sự thiếu hụt tinh thần chiến đấu trở thành một căn bệnh kinh niên của Manchester United, cản trở đội bóng đạt được những thành công bền vững. Các cầu thủ thường xuyên bị đặt dấu hỏi về sự kiên cường và ý chí chiến đấu, đặc biệt khi đối mặt với những thử thách lớn.

Đây vẫn là một vấn đề nhức nhối Erik ten Hag phải đối mặt hiện nay. Những dấu hiệu của sự yếu kém tinh thần luôn hiện hữu mỗi khi đội bóng phải đối mặt với những thử thách lớn.

Mourinho lên án một "văn hóa biện minh" tại Manchester United, nơi các cầu thủ thường được bao bọc quá mức và dễ dàng tìm ra lý do để biện hộ cho những màn trình diễn kém cỏi. Ông cho rằng việc "luôn luôn viện lý do" kìm hãm sự trưởng thành của các cầu thủ và khiến họ không đáp ứng được kỳ vọng của một đội bóng lớn như Manchester United.

Việc thiếu đi những đòi hỏi cao và sự bảo bọc thái quá khiến các cầu thủ trở nên ỷ lại và thiếu đi sự bản lĩnh cần thiết để đối mặt với áp lực. Ten Hag tiếp tục đối mặt với thử thách trong việc thay đổi văn hóa tại Old Trafford, khi những tàn dư của một quá khứ bao bọc vẫn còn đọng lại. Dù đã có những nỗ lực nhất định, HLV người Hà Lan vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ được những thói quen xấu và xây dựng nên một đội hình có tinh thần thép.

Mourinho cũng thẳng thắn chỉ trích sự thiếu vắng một hệ thống hỗ trợ vững chắc, điều mà ông cho rằng là yếu tố quan trọng để một huấn luyện viên có thể thành công. Ông cảm thấy mình bị cô lập và không được ban lãnh đạo tin tưởng, trái ngược với sự ủng hộ mà Ten Hag đang nhận được.

Mourinho gặp không ít khó khăn trong việc đưa ra những quyết định về nhân sự, điển hình là trường hợp của Anthony Martial. Việc không thể giải quyết các vấn đề về nhân sự minh chứng cho sự bất lực của “Người đặc biệt” trong việc định hình đội hình theo ý muốn của mình.

Trong bối cảnh hiện tại, Manchester United dường như đã cải thiện cấu trúc quản lý với sự xuất hiện của giám đốc thể thao Dan Ashworth và CEO Omar Berrada. Tuy nhiên, những khó khăn về tuyển dụng và quản lý cầu thủ vẫn tiếp tục là thử thách mà Ten Hag phải đối diện.

Những lời chỉ trích của Mourinho dù gây tranh cãi vào thời điểm đó, giờ đây có vẻ như ông nhìn nhận đúng về những vấn đề mà CLB phải đối mặt. Với những gì xảy ra ở Old Trafford, sự phản ánh của “Người đặc biệt” không chỉ đơn giản là sự oán giận, mà là những lời cảnh báo đáng giá, khiến nhiều người phải suy ngẫm lại.

Mourinho, dù không còn ở đó, tiếng nói của ông vẫn còn vang vọng giữa những khó khăn của đội bóng cũ.

