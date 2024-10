Cuộc sống đắt đỏ của Mourinho ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Daily Mail, Mourinho được ban lãnh đạo Fenerbahce sắp xếp ở tại khách sạn Four Seasons bên bờ sông Bosphorus. Giá phòng thấp nhất tại khách sạn này vào khoảng 1.000 bảng. Ước tính chi phí lưu trú của Mourinho tại khách sạn Four Seasons, từ ngày 2/6 đến nay, đã lên đến 141.000 bảng.

Tuy nhiên, khoản thanh toán này không gây ảnh hưởng nhiều đến Mourinho. "Người đặc biệt" nhận mức lương lên tới 10 triệu bảng một năm tại Fenerbahce. Ông nằm trong nhóm chiến lược gia có mức lương cao nhất giải Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo Daily Mail, món ăn ưa thích của Mourinho là súp gà, pizza và kem, đồng thời ông thích uống nước lọc vào mỗi buổi tối. HLV người Bồ Đào Nha chưa quen với ẩm thực tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho chọn ở khách sạn thay vì mua nhà riêng. Trong thời gian cầm quân Manchester United, ông cũng chọn sống tại khách sạn The Lowry.

Khi đặt chân đến Istanbul, Mourinho được hàng nghìn người hâm mộ Fenerbahce chào đón nồng nhiệt. Ông nói trong ngày ra mắt đội bóng mới: “Thường thì một HLV chỉ được yêu mến sau những chiến thắng. Nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy mình được tình cảm của mọi người dù chưa có bất kỳ chiến thắng nào. Bản thân tôi phải có trách nhiệm lớn với CLB".

Hè vừa qua, Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Fenerbahce với bản hợp đồng 2 năm. Đây là lần đầu tiên ông đảm nhận vai trò HLV ở một đội bóng nằm ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, kể từ khi rời Porto vào năm 2004. Trước đó, chiến lược gia này đã dẫn dắt Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham và AS Roma.

