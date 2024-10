Ten Hag mong chờ cuộc đấu với Mourinho

“Trận đấu sắp tới sẽ rất quan trọng đối với cả tôi cũng như Mourinho. Tôi thích được đối đầu với ông ấy”, HLV Erik ten Hag chia sẻ ngày 21/10.

“Mourinho luôn dẫn dắt những đội bóng tốt. Ông ấy nhà một nhà vô địch thực thụ khi đã giành được rất nhiều danh hiệu. Ông ấy cũng là hình mẫu của nhiều huấn luyện viên. Tôi đang rất nóng lòng cho cuộc chạm trán sắp tới”, chiến lược gia người Hà Lan nói thêm.

MU của Erik ten Hag sẽ đụng độ Fenerbahce của Mourinho vào ngày 25/10 tại Europa League. “Quỷ đỏ” hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vừa vượt ải Brentford tại Premier League cuối tuần qua.

Bên kia chiến tuyến, Fenerbahce vừa để mất điểm phút cuối trong trận hòa 2-2 trước Samsunspor ở vòng 9 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/10. Kể từ khi tiếp quản đội bóng mới, HLV Mourinho chưa đáp ứng kỳ vọng khi Fenerbahce hiện chỉ xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Turkey Super League.

Ở sân chơi Europa League, Fenerbahce có 4 điểm sau 2 trận, xếp thứ 13. Trong khi MU đã trải qua 2 trận hòa và hiện chỉ đứng thứ 21 bảng xếp hạng League Phase.

Mourinho là HLV gần nhất đưa MU lên ngôi vô địch Europa League. “Người đặc biệt” dẫn dắt “Quỷ đỏ” đăng quang năm 2017, sau khi vượt qua Ajax, đội bóng cũ của Erik ten Hag ở trận chung kết.

Lần gần nhất Mourinho đụng độ đội bóng cũ MU là khi còn nắm quyền tại Tottenham. Đó là trận đấu ở vòng 31 Premier League 2020/21, nơi “Quỷ đỏ” ngược dòng đánh bại Spurs với tỷ số 3-1.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.