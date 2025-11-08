Canada xử bắn hơn 300 con đà điểu

Hơn 300 con đà điểu tại British Columbia bị xử bắn sau lệnh tiêu hủy của chính phủ Canada, bất chấp lời cầu xin từ giới khoa học Mỹ muốn cứu đàn chim phục vụ nghiên cứu.

Hơn 300 con đà điểu đã bị xử bắn tập thể vào tối 6/11 (giờ địa phương) tại trang trại Universal Ostrich ở Edgewood, bang British Columbia (Canada), chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Canada bác bỏ yêu cầu tạm dừng lệnh tiêu hủy đàn chim do chính phủ ban hành nhằm kiểm soát ổ dịch cúm gia cầm, theo đài CBC.

Karen Espersen, đồng sở hữu của Universal Ostrich Farms, được những người ủng hộ và con gái bà, Katie Pasitney, an ủi tại trang trại ở Edgewood, bang British Columbia, ngày 6/11. Ảnh: National Post

Canada cũng bác bỏ đề xuất từ phía Mỹ về việc chuyển 330 con đà điểu sang phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Vụ tiêu hủy đã khép lại cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng và thu hút sự can thiệp của Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cùng tỷ phú New York John Catsimatidis - những người từng tha thiết kêu gọi chính quyền Canada tha mạng cho đàn chim khổng lồ này.

“Tôi coi đó là một cú tát thật sự vào mặt nước Mỹ. Có điều gì đó rất bất thường trong chuyện này”, tỷ phú John Catsimatidis nói với New York Post tháng trước.

Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (CFIA), quyết định tiêu hủy được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 sau khi 69 con đà điểu chết tại trang trại này hồi mùa đông năm ngoái.

Tuy nhiên, người phát ngôn của trang trại khẳng định phần còn lại của đàn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

300 con đà điểu đã bị bắn chết trong một vụ xử bắn tại nông trại Universal Ostrich (Canada) vào đêm 6/11. Ảnh: Katie Pasitney/Universal Ostrich Farms.

Ông Robert F. Kennedy Jr. và tỷ phú Catsimatidis đã nhiều tuần vận động chính phủ Ottawa hoãn lệnh tiêu hủy, lập luận rằng những con đà điểu này không nhiễm bệnh và có thể mang lại giá trị nghiên cứu quý báu về khả năng miễn dịch tự nhiên với virus cúm.

“Đà điểu có thể sống tới 50 năm, tạo cơ hội nghiên cứu dài hạn về sự bền vững miễn dịch liên quan đến virus H5N1”, ông Kennedy - người hiện nuôi một con đà điểu Emu làm thú cưng - viết trong bức thư gửi CFIA ngày 23/5.

Thư được đồng ký bởi Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) Jay Bhattacharya và người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Martin Makary.

“Việc tiêu hủy bừa bãi toàn bộ đàn vật nuôi có thể gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm mất đi nguồn gen quý giá giúp lý giải các yếu tố rủi ro tử vong do H5N1”, bức thư nhấn mạnh. “Điều này có thể đóng vai trò quan trọng cho khả năng phục hồi của ngành nông nghiệp trong tương lai.”

Nhân chứng cho biết các xe tải và SUV của CFIA xuất hiện tại trang trại Edgewood vào khoảng 18h (giờ địa phương) hôm 6/11. Những người mặc đồ bảo hộ mang theo thiết bị tiến vào khu chuồng, trong khi bên ngoài, các nhóm ủng hộ cầu nguyện và hô vang yêu cầu tha mạng cho đàn chim. Vài phút sau, tiếng súng vang vọng khắp trang trại.

Bà Janice Tyndall, 72 tuổi, một người ủng hộ nông trại, cho biết bà phải rời đi sau khi “nghe tiếng súng kéo dài suốt vài tiếng” vì “không thể chịu nổi nữa”.

Cảnh sát có mặt phong tỏa khu vực và chặn một đoạn đường gần đó trong thời gian tiêu hủy, cho biết sự hiện diện của họ nhằm đảm bảo an toàn do “nhiều tuần qua đã xuất hiện các lời đe dọa và hành vi đe nẹt nhắm vào nhân viên CFIA và các nhà thầu”.

Trong thông cáo báo chí, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết họ “không trực tiếp tham gia quá trình tiêu hủy”.

Trung sĩ Kris Clark, người có mặt tại hiện trường, cho biết hoạt động tiêu hủy từng bị tạm dừng trong lúc đổi ca với lý do an ninh.

“Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn, không ai bị thương trong quá trình CFIA triển khai, và không có vụ bắt giữ nào xảy ra”, ông nói.