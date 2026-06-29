Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Canada tạo tiền lệ chưa từng có ở World Cup

  • Thứ hai, 29/6/2026 02:43 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Canada trở thành nước chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup phải thi đấu ngoài lãnh thổ của mình.

Canada (trái) mất lợi thế sân nhà sau khi chỉ đứng thứ hai tại vòng bảng World Cup 2026.

Canada tạo ra một cột mốc lạ ở World Cup 2026. Sau khi chỉ đứng thứ hai tại vòng bảng, đội đồng chủ nhà mất lợi thế sân nhà và phải sang Los Angeles, Mỹ để gặp Nam Phi ở vòng knock-out rạng sáng 29/6.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội chủ nhà không được chơi trận đấu của mình trên lãnh thổ quốc gia. Trước đó, mọi nước chủ nhà đều thi đấu trên sân nhà, kể cả khi giải đấu có nhiều quốc gia đồng đăng cai.

World Cup 2002 là ví dụ gần nhất. Hàn Quốc và Nhật Bản cùng tổ chức giải, nhưng cả hai không phải thi đấu bên ngoài lãnh thổ của mình, dù lịch thi đấu về lý thuyết có thể tạo ra kịch bản đó.

Canada không có được sự thuận lợi tương tự. Sau các trận vòng bảng tại Vancouver và Toronto, thất bại trước Thụy Sĩ khiến họ rơi khỏi vị trí dẫn đầu và buộc phải di chuyển sang Mỹ ở vòng tiếp theo.

Tại Los Angeles, Canada sẽ không còn khác biệt nhiều so với Nam Phi. Thay vì lợi thế của một đội chủ nhà, họ bước vào trận đấu như một đội bóng phải thi đấu xa nhà.

World Cup 2026 có 48 đội và ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico. Thể thức mở rộng cùng hệ thống địa điểm trải dài nhiều quốc gia khiến giải đấu dễ xuất hiện những tình huống chưa từng có như trường hợp của Canada.

Hà Trang

Canada Tuyển Canada World Cup Canada vs Nam Phi

    Đọc tiếp

    Ronaldo goi Mbappe la nguoi ke thua hinh anh

    Ronaldo gọi Mbappe là người kế thừa

    15 phút trước 02:44 29/6/2026

    0

    "Người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario tin Mbappe mang dáng dấp của mình thời đỉnh cao, trong khi Brazil vẫn có cơ hội lớn nếu Neymar và Ancelotti phát huy đúng vai trò.

    Lewandowski co ben do moi hinh anh

    Lewandowski có bến đỗ mới

    16 phút trước 02:43 29/6/2026

    0

    Robert Lewandowski được cho là đã đồng ý gia nhập Chicago Fire FC theo dạng tự do, khép lại những đồn đoán về tương lai sau khi rời Barcelona.

    Julian Alvarez chua xung gia 150 trieu euro hinh anh

    Julian Alvarez chưa xứng giá 150 triệu euro

    17 phút trước 02:42 29/6/2026

    0

    Màn trình diễn mờ nhạt trước Jordan hôm 28/6 khiến Julian Alvarez chịu thêm áp lực giữa lúc tương lai tại Atletico Madrid trở thành đề tài nóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý