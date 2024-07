Cẩn trọng trước tình trạng lừa đảo tuyển dụng qua mạng

Những chiêu trò lừa đảo tuyển dụng trên không gian mạng với thủ đoạn khó lường khiến không ít người sập bẫy.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc tăng cao, tình trạng lừa đảo tuyển dụng xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi gây ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và tài sản của người lao động.

Chiêu trò lừa đảo tuyển dụng qua mạng

Không dừng lại ở chiêu thức đơn giản như “việc nhẹ - lương cao”, đối tượng lừa đảo mạo danh loạt doanh nghiệp lớn để tiếp cận ứng viên với email và tên miền chỉn chu, khó phân biệt thật - giả.

Khi có người đăng ký ứng tuyển, đối tượng mạo danh mời ứng viên tham gia các nền tảng giao tiếp như Telegram, Whatsapp, Workplace Chat, Lotus Chat… rồi dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ nạp tiền trên danh nghĩa kiểm tra, khảo sát năng lực. Nhiều nạn nhân mất vài trăm nghìn, vài triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Mời chào bằng cơ hội việc làm, đối tượng lừa đảo dẫn dắt ứng viên sang các nền tảng như Telegram, Whatsapp, Workplace Chat, Lotus Chat… để thực hiện nhiệm vụ nạp tiền trên các trang web lạ.

Thời gian gần đây, đối tượng lừa đảo còn lợi dụng trang đăng tuyển việc làm uy tín để tiếp cận và lừa đảo ứng viên. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản và tinh thần người lao động, các nhà tuyển dụng uy tín, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nền tảng tuyển dụng.

Một số hành vi lừa đảo tuyển dụng được trang vietnamworks.com chỉ ra gồm: Giả mạo công ty lớn để gửi email tiếp cận ứng viên; mạo danh công ty có tên tuổi qua nội dung trao đổi trên điện thoại và nền tảng giao tiếp; mạo danh công ty lớn để đăng tuyển trên nền tảng tìm việc làm; giả mạo web tìm việc làm uy tín.

Kẻ lừa đảo mạo danh loạt doanh nghiệp lớn với tên miền email, chữ ký người đại diện, logo, dấu mộc công ty…

Người lao động cần làm gì để bảo vệ mình?

Lừa đảo tuyển dụng là vấn nạn nghiêm trọng, cần các bên nỗ lực ngăn chặn. Trước hết, người lao động cần nhận biết dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng để nâng cao cảnh giác và bảo vệ bản thân.

Theo chương trình “Tìm việc an toàn trên không gian mạng” do VietnamWorks phối hợp cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thực hiện, để phòng tránh lừa đảo, người tìm việc nên cân nhắc và cẩn trọng trước những thông tin tuyển dụng. Trong thời gian trao đổi về cơ hội làm việc, bạn không nên chuyển tiền, đóng phí; truy cập các đường dẫn lạ, tải tệp tin đáng ngờ; cung cấp bản scan hoặc bản chính giấy tờ tùy thân; cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, thẻ thanh toán hoặc mã OTP có thể dùng để thực hiện chuyển khoản, thanh toán…

Khi nhận thấy có dấu hiệu nghi ngờ, bạn nên yêu cầu công ty cung cấp thêm thông tin về công việc hoặc địa chỉ hẹn phỏng vấn; liên hệ trực tiếp nhà tuyển dụng qua số điện thoại từ website chính thức; bảo vệ thiết bị cá nhân bằng các phần mềm chống virus uy tín; liên hệ website đăng tin tuyển dụng để báo cáo và được hỗ trợ.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và VietnamWorks khuyến cáo người tìm việc cần cảnh giác trước tin tuyển dụng có dấu hiệu bất thường.

Về phía nền tảng tìm việc làm, VietnamWorks thiết kế tính năng hỗ trợ kiểm soát lừa đảo từ đầu vào, nhằm hạn chế và ngăn chặn công ty mạo danh đăng tuyển. Đơn vị cũng thiết kế tính năng giúp ứng viên gửi tín hiệu cảnh báo đến cho VietnamWorks. Khi nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, website sẽ lập tức kiểm tra và gửi thông tin cảnh báo đến tất cả ứng viên ứng tuyển vào công việc có liên quan. Đồng thời, đơn vị hợp tác cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia truyền thông về dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo tuyển dụng, giúp người lao động nâng cao cảnh giác.

Vì thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng ngày càng tinh vi, người lao động cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu thông tin để bảo vệ mình. Độc giả tham khảo tại đây.