Cần Thơ hủy quy hoạch 1/500 Khu biệt thự Cồn Ấu

UBND thành phố Cần Thơ hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Cồn Ấu do hết thời hạn và không còn phù hợp với yêu cầu quản lý tại địa phương.

Cần Thơ hủy quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Cồn Ấu. Ảnh: Minh Lương.

UBND thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định hủy bỏ Quy hoạch chi tiết chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng do hết thời hạn và không còn phù hợp với yêu cầu quản lý tại địa phương.

Quy hoạch 1/500 Khu biệt thự Cồn Ấu được duyệt vào đầu năm 2019 với diện tích sử dụng đất hơn 22 ha, tổng chi phí thực hiện khoảng 3.453 tỷ đồng .

Ban đầu, Khu biệt thự Cồn Ấu nằm trong dự án sân golf và khu biệt thự Cồn Ấu do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, được duyệt quy hoạch 1/500 lần đầu vào năm 2016. Tuy nhiên sau đó, UBND TP Cần Thơ đã tách thành 2 dự án riêng gồm dự án sân golf Cồn Ấu và dự án Khu biệt thự Cồn Ấu.

Dự án sân golf Cồn Ấu vẫn được Vinpearl triển khai xây dựng. Trong khi đó, dự án Khu biệt thự Cồn Ấu chưa lựa chọn nhà đầu tư cho đến trước thời điểm bị hủy bỏ quy hoạch.

Thời gian gần đây, Cần Thơ liên tiếp hủy bỏ hàng loạt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn do hết thời hạn, gồm Khu đô thị phường An Hòa (43 ha); Khu dân cư 19 ha phường Thới Bình; Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ tại phường Cái Khế thuộc quận Ninh Kiều; Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều...