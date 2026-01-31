Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đột quỵ - Cách phòng tránh và phục hồi

Cuốn sách này giúp độc giả nắm được những kiến thức và kỹ năng liên quan từ lúc nhận biết đột quỵ đến sơ cứu ban đầu, trước khi có sự can thiệp y tế chuyên sâu, phục hồi chức năng sau đột quỵ và cách phòng chống đột quỵ cho bản thân, gia đình. Các từ ngữ chuyên môn trong sách đều được diễn giải một cách dễ hiểu, ngắn gọn.

Xuất bản

Cần làm gì khi phát hiện người thân bị đột quỵ?

  • Thứ bảy, 31/1/2026 14:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi phát hiện người thân bị đột quỵ, chúng ta nên giữ bình tĩnh, gọi cấp cứu ngay lập tức, để bệnh nhân nằm ngửa thoải mái, tránh nghẹt thở và tới bệnh viện nhanh nhất có thể.


Dot quy anh 1

Khi phát hiện người thân bị đột quỵ, cần sơ cứu đúng cách và gọi cấp cứu ngay lập tức. Ảnh: N.A.

Phát hiện sớm là cách tự ứng phó hiệu quả nhất khi đột quỵ khởi phát, nhanh chóng gọi cấp cứu, giữ điện thoại thông suốt. Trong lúc chờ nhân viên y tế, không hoảng loạn, mất bình tĩnh, nhất định phải đặt bệnh nhân ở tư thế đúng.

Đầu tiên, nhất định phải gọi cấp cứu

Khi phát hiện người đột quỵ có biểu hiện lạ, rất nhiều người thường nghĩ đến việc tri hô mọi người đến giúp, hoặc cho người đột quỵ ăn uống, hay cho uống thuốc trợ tim... mà quên mất điều quan trọng nhất là phải gọi cấp cứu. Phải nhớ rằng: Một nhân viên y tế có chuyên môn quan trọng hơn bất cứ ai vào lúc này. Vì vậy khi thấy người bị đột quỵ, đầu tiên phải gọi cấp cứu!

Đặt bệnh nhân đúng tư thế

Đặt bệnh nhân nằm ngửa, nâng đầu một góc 20-30 độ, nhất định phải giữ cho đường thở được thông thoáng. Để đầu bệnh nhân nghiêng sang một bên, tránh dịch nôn và đờm dãi trong mũi và miệng làm tắc nghẽn đường hô hấp,

Nới lỏng cổ áo, cà vạt, thắt lưng, thậm chí cả răng giả nếu có. Cần 2-3 người cùng nâng để vận chuyển người bị đột quỵ, không được ôm, kéo, cõng, vác người bệnh. Ngoài nhồi máu não, người đột quỵ có thể xuất huyết não, do đó trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, tránh xóc hoặc rung lắc khiến cho tình trạng xuất huyết thêm nghiêm trọng.

Không được hoảng loạn

Việc những người xung quanh gào khóc, hoang mang hay mất tinh thần sẽ tạo áp lực tâm lý rất lớn cho người bị đột quỵ, khiến tình hình thêm nghiêm trọng, Sau khi gọi cấp cứu, cần yên lặng ở bên bệnh nhân để đợi nhân viên y tế, đồng thời chuẩn bị những vật dụng cần thiết ở bệnh viện như bảo hiểm y tế. Cố gắng giữ cho bệnh nhân bình tĩnh; tránh hoảng loạn, khóc lóc hay lay bệnh nhân, bởi như vậy chỉ gia tăng áp lực tâm lý cho người đột quỵ.

Đến cơ sở y tế gần nhất

Chọn đúng cơ sở y tế cũng là một trong những cách tự ứng phó với đột quỵ. Rất nhiều người chỉ muốn đưa người đột quỵ đến những cơ sở y tế hàng đầu khiến việc di chuyển tốn rất nhiều thời gian, bỏ lỡ thời điểm vàng. Thực tế, cứu người đột quỵ là phải giành giật từng giây từng phút, không được để tốn quá nhiều thời gian cho di chuyển.

Nên nghe theo ý kiến của những nhân viên y tế trên xe cứu thương, đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng tiếp nhận bệnh nhân nhằm cấp cứu kịp thời, đợi cho tình hình được cải thiện rồi mới tính đến việc chuyển bệnh nhân tới các bệnh viện hàng đầu.

Tạ Thanh, Cố Lâm/ Thái Hà Books & NXB Thế giới

Đột quỵ Đột quỵ Thuốc trợ tim Răng giả Hoảng loạn Cấp cứu

