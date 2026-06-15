Căn hộ Eleva - lựa chọn lý tưởng cho tài sản đầu đời

Sở hữu căn hộ tại vùng hạ tầng đang phát triển được xem là bước đi chiến lược trong bài toán tích lũy tài sản đầu đời.

Hành trình phát triển tài chính cá nhân gắn liền với những cột mốc đầu tư và tích sản. Trong đó, sở hữu tài sản đầu đời được xem là bản lề đánh dấu sự chuyển dịch từ tư duy gom góp tiền bạc thuần túy sang thiết lập một hệ thống tích lũy có chiều sâu.

Tài sản đầu đời - nền móng vững chắc cho tài chính

Trong tài chính cá nhân, tài sản đầu đời - thường là căn nhà đầu tiên - mang giá trị vượt xa vật chất thông thường. Đây không chỉ là đòn bẩy vốn giúp chủ sở hữu tiếp cận nguồn vay, dễ dàng nâng cấp tài sản trong tương lai, mà còn là di sản cho thế hệ kế cận. Nói khác hơn, căn nhà đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho hành trình thịnh vượng về sau.

Mua nhà là phương thức tích sản được nhiều người lựa chọn.

Để đảm bảo an toàn, người mua thường căn cứ nhiều yếu tố trước khi quyết định xuống tiền mua nhà. Trong đó, vị trí đẹp, hạ tầng hoàn thiện, chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch và giá cả phải chăng là tiêu chí được nhiều người ưu tiên.

Tại Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), tháp căn hộ Eleva thuộc dự án Destino Centro do Seaholdings làm chủ đầu tư đang nhận được sự quan tâm từ khách hàng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.

5 lợi thế khiến Eleva là tài sản đầu đời phù hợp

Tháp căn hộ Eleva tọa lạc tại Mỹ Yên (Bến Lức, Long An - nay là Tây Ninh), nằm gần tuyến Metro Hưng Nhơn - Tân An với ga tại Mỹ Yên được quy hoạch chính thức theo Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xem là lợi thế đầu tiên về hạ tầng giao thông, mang đến tiềm năng tăng trưởng cho dự án.

Tháp căn hộ Eleva thừa hưởng lợi thế từ tuyến Metro Hưng Nhơn - Tân An.

Thứ hai, Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến Metro và Vành đai 3 tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ, đa chiều và đa phương thức. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ Mỹ Yên đến trung tâm TP.HCM được rút ngắn còn 25-35 phút bằng tàu điện.

Eleva nằm trên trục đường Quốc lộ 1A.

Thứ ba, Long An cũ (nay là Tây Ninh) đang định hướng trở thành trung tâm kinh tế năng động phía nam (Quyết định 686/QĐ-TTg) và Tây Ninh cũng đang định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này tạo ra “lực hút kép” giúp gia tăng tiềm năng cho toàn bộ khu vực.

Bên cạnh đó, tháp Eleva sở hữu phong cách thiết kế Modern Luxury, tiện ích nội khu đồng bộ và tiêu chuẩn xây dựng cao, mở ra không gian sống chất lượng cho cư dân.

Eleva được thiết kế theo phong cách Modern Luxury tối giản, hiện đại.

Cuối cùng, căn hộ Eleva có mức giá dự kiến 36-37 triệu đồng/m2. Mức giá này được cho là hợp lý so với vị trí, hạ tầng cùng tiềm năng của dự án trong tương lai.

Hội tụ nhiều điểm sáng, Eleva mở ra cơ hội tích sản lẫn an cư tại cửa ngõ tây nam TP.HCM. Căn hộ vừa là tổ ấm hiện đại, vừa là bước tiến đầu tiên cho hành trình tài chính vững chắc.